Hister er en open source-søgemaskine, der automatisk fuldtekstindekserer de websteder, du besøger, og omdanner din browserhistorik til en privat, søgbar vidensbase. I stedet for at scrolle gennem en kronologisk historikliste eller stole på eksterne søgemaskiner, der profilerer hver eneste forespørgsel, lader Hister dig finde enhver side, du allerede har læst, ved hjælp af dens indhold, ikke kun dens titel eller URL.

Selv-hosting af Hister holder dine browserdata, indekseret indhold og søgeforespørgsler udelukkende på din VPS. Den samme instans kan crawle yderligere websteder, indeksere lokale filer, eksponere et MCP-slutpunkt for AI-agenter og betjene flere brugere – alt sammen uden at sende en eneste forespørgsel til en tredjepartstjeneste.