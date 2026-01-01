Installer Hister med enkeltklikinstallation
Lokal-først personlig søgemaskine, der fuldtekstindekserer din browserhistorik og vidensbase.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hister
Hister er en open source-søgemaskine, der automatisk fuldtekstindekserer de websteder, du besøger, og omdanner din browserhistorik til en privat, søgbar vidensbase. I stedet for at scrolle gennem en kronologisk historikliste eller stole på eksterne søgemaskiner, der profilerer hver eneste forespørgsel, lader Hister dig finde enhver side, du allerede har læst, ved hjælp af dens indhold, ikke kun dens titel eller URL.
Selv-hosting af Hister holder dine browserdata, indekseret indhold og søgeforespørgsler udelukkende på din VPS. Den samme instans kan crawle yderligere websteder, indeksere lokale filer, eksponere et MCP-slutpunkt for AI-agenter og betjene flere brugere – alt sammen uden at sende en eneste forespørgsel til en tredjepartstjeneste.
Vigtige funktioner i Hister
Fuldteksthistorikindeks
Indekserer automatisk det faktiske indhold af de sider, du besøger, så du kan søge ud fra det skrevne, ikke kun ud fra URL eller titel.
Kraftfuldt forespørgselssprog
Filtrer efter domæne, datointerval, sprog, tags og fuldtekstudtryk ved hjælp af en dedikeret forespørgselssyntaks, der er bygget til præcision.
Lokalfilindeksering
Ret Hister mod mapper på din VPS for at indeksere noter, dokumenter og vidensbaser sammen med din browserhistorik.
Indbygget crawler
Udvid indekset ved at crawle eksterne sider med enten en traditionel HTTP-crawler eller en headless browser til JavaScript-tunge sider.
Multibrugersupport
Host en delt instans til et team eller lokalsamfund med brugerbaserede indekser og OAuth-baseret godkendelse.
AI- og MCP-integration
Aktiver valgfri semantisk søgning, og eksponer resultater til AI-agenter via et Model Context Protocol-slutpunkt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hister
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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