Installer OpenPanel med et-klik installation
Privatlivsfokuseret open source-produktanalyse med hændelsessporing, brugertragte, sessionsafspilning og realtidsdashboards.
Vælg en VPS-pakke til OpenPanel
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenPanel
OpenPanel er en selvhostet analyseplatform bygget til produktteams, der ønsker indsigt på Mixpanel-niveau uden SaaS-priser eller tredjeparts dataeksponering. Den sporer brugerdefinerede begivenheder, opbygger brugerprofiler og leverer realtidsdashboards, der dækker tragte, kohorter, A/B-testresultater og sessionsafspilninger — alt sammen fra en enkelt grænseflade.
Implementering på din egen VPS lægger rå begivenhedsdata fuldt ud under din kontrol. Der er ingen gebyrer pr. begivenhed, ingen samplinggrænser og intet behov for at dirigere brugerdata gennem eksterne tjenester. ClickHouse driver analysebackend'en, så dashboards forbliver responsive, efterhånden som din begivenhedsvolumen vokser.
Vigtige funktioner i OpenPanel
Dashboards i realtid
Se live-begivenhedsstreams og vigtige produktmålinger øjeblikkeligt, uden forsinkelse mellem brugerhandlinger og dashboard-opdateringer.
Tragtanalyse
Definer flertrins konverteringstragte for præcist at identificere, hvor brugere falder fra i jeres produktflows.
Sessionafspilning
Optag og afspil individuelle brugersessioner med indbyggede privatlivskontroller for at maskere følsomme inputfelter.
Kohorte og fastholdelse
Gruppér brugere ud fra fælles adfærd eller egenskaber, og mål, hvordan engagementet ændrer sig over tidsperioder.
A/B-test
Spor eksperimentvarianter direkte i OpenPanel for at måle konverteringspåvirkningen uden eksterne eksperimenteringsværktøjer.
Cookieløs sporing
Fingeraftryksfri, cookieløs hændelsessporing holder din analyse GDPR-kompatibel uden at kræve cookiesamtykkebannere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenPanel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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