OpenPanel er en selvhostet analyseplatform bygget til produktteams, der ønsker indsigt på Mixpanel-niveau uden SaaS-priser eller tredjeparts dataeksponering. Den sporer brugerdefinerede begivenheder, opbygger brugerprofiler og leverer realtidsdashboards, der dækker tragte, kohorter, A/B-testresultater og sessionsafspilninger — alt sammen fra en enkelt grænseflade.

Implementering på din egen VPS lægger rå begivenhedsdata fuldt ud under din kontrol. Der er ingen gebyrer pr. begivenhed, ingen samplinggrænser og intet behov for at dirigere brugerdata gennem eksterne tjenester. ClickHouse driver analysebackend'en, så dashboards forbliver responsive, efterhånden som din begivenhedsvolumen vokser.