Installer PrivateGPT med enkeltklikinstallation
Selvhostet RAG-motor, der lader dig chatte med dine private dokumenter ved hjælp af lokale LLM'er – ingen data forlader din server.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PrivateGPT
PrivateGPT er en open source RAG (Retrieval-Augmented Generation)-platform til at forespørge dine egne dokumenter ved hjælp af lokale store sprogmodeller. Upload filer og stil spørgsmål til dem – systemet henter de mest relevante passager og bruger en lokal LLM til at generere nøjagtige, citerede svar uden at sende data til eksterne API'er eller cloud-tjenester.
Denne implementering bruger Ollama til at køre inferens udelukkende på CPU, hvilket gør den praktisk på enhver VPS uden en GPU. Ved første opstart downloader Ollama automatisk Llama 3.1 8B og en tekstindlejringsmodel – ingen HuggingFace-konto eller API-nøgle påkrævet. Efterfølgende starter er hurtige. Selv-hosting holder dine dokumenter, forespørgsler og samtalehistorik på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer.
Vigtige funktioner i PrivateGPT
100% privat som standard
Al inferens kører lokalt via Ollama – dokumenter, forespørgsler og svar kommer aldrig i kontakt med eksterne API'er eller cloud-tjenester.
Dokumentindlæsning
Upload PDF'er, tekstfiler, regneark og mere; systemet opdeler og indlejrer dem i et lokalt vektorlager til semantisk genfinding.
RAG-drevne svar
Hvert svar henter de mest relevante dokumentpassager først, og baserer svarene på dit faktiske indhold frem for hallucineret viden.
Flere forespørgselsmåder
Skift mellem RAG chat, fuld dokumentsøgning, almindelig LLM chat og opsummering fra den samme grænseflade uden at omkonfigurere noget.
GPU-fri inferens
Kører udelukkende på CPU via Ollama – ingen GPU eller CUDA påkrævet, hvilket gør det muligt at implementere det på ethvert standard VPS-abonnement.
Indbygget web UI
Gradio-baseret interface til upload af dokumenter, stille spørgsmål og administration af indlæste filer — ingen separat frontend at installere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PrivateGPT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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