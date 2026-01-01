PrivateGPT er en open source RAG (Retrieval-Augmented Generation)-platform til at forespørge dine egne dokumenter ved hjælp af lokale store sprogmodeller. Upload filer og stil spørgsmål til dem – systemet henter de mest relevante passager og bruger en lokal LLM til at generere nøjagtige, citerede svar uden at sende data til eksterne API'er eller cloud-tjenester.

Denne implementering bruger Ollama til at køre inferens udelukkende på CPU, hvilket gør den praktisk på enhver VPS uden en GPU. Ved første opstart downloader Ollama automatisk Llama 3.1 8B og en tekstindlejringsmodel – ingen HuggingFace-konto eller API-nøgle påkrævet. Efterfølgende starter er hurtige. Selv-hosting holder dine dokumenter, forespørgsler og samtalehistorik på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer.