Udrul wger med ét-klik-installation.
Selvhostet fitness- og træningstracker med træningsdatabase, ernæringsregistrering og vægtregistrering for atleter og trænere.
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Hvad du kan bygge med wger
wger er en open source fitness- og trænings-tracker, der kombinerer en omfattende øvelsesdatabase, struktureret træningsplanlægning, ernæringssporing og kropsvægtsovervågning i én selvhostet Django-applikation. Den leveres med et fællesskabskureret katalog med tusindvis af øvelser med beskrivelser, målmuskler og demonstrationsbilleder, og den kan parres med native iOS- og Android-mobilapps, så atleter kan logge træningspas og måltider fra fitnesscentret.
Selvhosting af wger på din VPS holder personlige træningsdata – træningspas, kropsmålinger, madlogfiler og fremskridtsdiagrammer – på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overdraget til en fitness-SaaS. Platformen understøtter flere brugere med private konti, valgfri gæstelogin til prøvebrug og en omfattende REST API til brugerdefinerede dashboards eller tredjepartsapp-integrationer.
Vigtige funktioner i wger
Øvelsesdatabase
Tusindvis af fællesskabskuraterede øvelser med beskrivelser, målmuskelgrupper og demonstrationsbilleder, synkroniseret fra det overordnede wger.de-katalog.
Træningsplanlægning
Byg strukturerede rutiner med sæt, gentagelser, vægte og hvileperioder, spor derefter fremskridt session for session med diagrammer.
Ernæringslogning
Planlæg måltider ud fra makro- og kaloriemål med en søgbar fødevaredatabase, daglige måltidslogge og indkøbslistegenerering.
Kropsvægtregistrering
Logfør kropsvægt, målinger og fremgangsbilleder over tid med trenddiagrammer, der fremhæver langsigtede ændringer.
Native mobilapps
Gratis iOS- og Android-ledsagerapps forbinder til din selvhostede instans til logning i træningscenteret uden en browser.
Multibruger med API
Brugerbaserede konti med valgfrie gæstelogin plus en omfattende REST API til tilpassede dashboards, integrationer og coachingværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre wger
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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