wger er en open source fitness- og trænings-tracker, der kombinerer en omfattende øvelsesdatabase, struktureret træningsplanlægning, ernæringssporing og kropsvægtsovervågning i én selvhostet Django-applikation. Den leveres med et fællesskabskureret katalog med tusindvis af øvelser med beskrivelser, målmuskler og demonstrationsbilleder, og den kan parres med native iOS- og Android-mobilapps, så atleter kan logge træningspas og måltider fra fitnesscentret.

Selvhosting af wger på din VPS holder personlige træningsdata – træningspas, kropsmålinger, madlogfiler og fremskridtsdiagrammer – på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overdraget til en fitness-SaaS. Platformen understøtter flere brugere med private konti, valgfri gæstelogin til prøvebrug og en omfattende REST API til brugerdefinerede dashboards eller tredjepartsapp-integrationer.