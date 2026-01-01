Directus er et fleksibelt, open source headless CMS, der ligger oven på enhver SQL-database og øjeblikkeligt leverer en dynamisk REST- og GraphQL API sammen med en intuitiv admin-grænseflade. I modsætning til CMS-platforme, der påtvinger stive indholdsstrukturer, lader Directus dig modellere data præcis som din applikation har brug for det — og genererer derefter en komplet API automatisk, uden at der kræves kode.

Selv-hosting af Directus på din egen VPS holder dit indhold, dine medieaktiver og brugerdata fuldstændig under din kontrol. Du undgår per-seat prissætning, API-ratebegrænsninger og risikoen for vendor lock-in, samtidig med at du får fleksibiliteten til at udvide platformen med brugerdefinerede udvidelser, webhooks og integrationer, der er skræddersyet til din arbejdsgang.