Installer Directus med enkeltklikinstallation
Open source headless CMS, der indkapsler enhver SQL-database med automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Directus
Directus er et fleksibelt, open source headless CMS, der ligger oven på enhver SQL-database og øjeblikkeligt leverer en dynamisk REST- og GraphQL API sammen med en intuitiv admin-grænseflade. I modsætning til CMS-platforme, der påtvinger stive indholdsstrukturer, lader Directus dig modellere data præcis som din applikation har brug for det — og genererer derefter en komplet API automatisk, uden at der kræves kode.
Selv-hosting af Directus på din egen VPS holder dit indhold, dine medieaktiver og brugerdata fuldstændig under din kontrol. Du undgår per-seat prissætning, API-ratebegrænsninger og risikoen for vendor lock-in, samtidig med at du får fleksibiliteten til at udvide platformen med brugerdefinerede udvidelser, webhooks og integrationer, der er skræddersyet til din arbejdsgang.
Vigtige funktioner i Directus
Autogenererede API'er
Hver datamodel, du opretter, producerer øjeblikkeligt REST- og GraphQL-slutpunkter, hvilket eliminerer manuelt API-udviklingsarbejde.
Intuitiv admingrænseflade
Ikke-tekniske brugere kan administrere indhold, medier og strukturerede data via en strømlinet grænseflade uden at røre ved kode.
Rollebaserede tilladelser
Definer detaljerede adgangsregler pr. rolle, samling og felt for at styre præcis hvem der kan læse eller skrive hvilke data.
Abonnementer i realtid
WebSocket-baserede abonnementer lader klientapplikationer reagere på dataændringer øjeblikkeligt uden polling.
Udvidelig arkitektur
Brugerdefinerede hooks, moduler og visningskomponenter giver dig mulighed for at tilpasse Directus til ethvert indholdsworkflow eller integrationskrav.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Directus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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