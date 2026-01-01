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Open source-komponentanalyseplatform, der kontinuerligt overvåger softwarematerialelister for sårbarheder, forældede komponenter og licensrisiko.

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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
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16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
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Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
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Offentlig API
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Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Dependency-Track

Dependency-Track er et OWASP flagskibsprojekt, der giver sikkerheds- og ingeniørteams kontinuerlig indsigt i risikoen i softwareforsyningskæden. Det indlæser Software Bill of Materials (SBOM)-dokumenter i CycloneDX-format og analyserer hver komponent mod autoritative sårbarhedskilder, herunder National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB – så en enkelt CVE-offentliggørelse straks dukker op i hvert projekt, der leverer det berørte bibliotek.

Selv-hosting af Dependency-Track holder SBOM'er og sårbarhedsfund om dine egne applikationer fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket er vigtigt for organisationer under lovmæssige eller kontraktmæssige begrænsninger for, hvor forsyningskædetelemetri kan befinde sig. Den PostgreSQL-understøttede implementering bevarer et komplet revisionsspor af komponentoversigter og politikbeslutninger på tværs af hver udgivelse.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Dependency-Track

SBOM-indlæsning

Accepterer CycloneDX styklister direkte fra CI/CD-pipelines, byggeværktøjer og SCA-scannere — ingen agentinstallation påkrævet på applikationsværter.

Multikilde sårbarhedsintelligens

Sammenholder hver komponent med NVD, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB, så nyligt offentliggjorte CVE'er dukker op i alle berørte projekter med det samme.

Politikmotor

Definer og håndhæv politikker for sårbarhedsgrad, licensfamilier og komponentalder, og afvis CI-builds, når projekter overtræder organisationsstandarder.

Licensoverholdelse

Identificerer hver licens på tværs af afhængighedsgrafen og markerer inkompatible eller begrænsede licenser, før de sendes ud i en udgivelse.

EPSS og udnyttelseskontekst

Prioriterer fund ved hjælp af Exploit Prediction Scoring System og kendte udnyttede indikatorer, og fokuserer udbedringsindsatsen på de sårbarheder, der med størst sandsynlighed vil blive angrebet.

REST API og webhooks

Fuld REST API og udgående notifikationer til Slack, Microsoft Teams, Jira og webhooks lader dig integrere fund i eksisterende sagsbehandlingsworkflows og alarmeringsworkflows.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dependency-Track

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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