Dependency-Track er et OWASP flagskibsprojekt, der giver sikkerheds- og ingeniørteams kontinuerlig indsigt i risikoen i softwareforsyningskæden. Det indlæser Software Bill of Materials (SBOM)-dokumenter i CycloneDX-format og analyserer hver komponent mod autoritative sårbarhedskilder, herunder National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB – så en enkelt CVE-offentliggørelse straks dukker op i hvert projekt, der leverer det berørte bibliotek.

Selv-hosting af Dependency-Track holder SBOM'er og sårbarhedsfund om dine egne applikationer fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket er vigtigt for organisationer under lovmæssige eller kontraktmæssige begrænsninger for, hvor forsyningskædetelemetri kan befinde sig. Den PostgreSQL-understøttede implementering bevarer et komplet revisionsspor af komponentoversigter og politikbeslutninger på tværs af hver udgivelse.