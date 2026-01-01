Udrul Dependency-Track med enkeltklikinstallation
Open source-komponentanalyseplatform, der kontinuerligt overvåger softwarematerialelister for sårbarheder, forældede komponenter og licensrisiko.
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Hvad du kan bygge med Dependency-Track
Dependency-Track er et OWASP flagskibsprojekt, der giver sikkerheds- og ingeniørteams kontinuerlig indsigt i risikoen i softwareforsyningskæden. Det indlæser Software Bill of Materials (SBOM)-dokumenter i CycloneDX-format og analyserer hver komponent mod autoritative sårbarhedskilder, herunder National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB – så en enkelt CVE-offentliggørelse straks dukker op i hvert projekt, der leverer det berørte bibliotek.
Selv-hosting af Dependency-Track holder SBOM'er og sårbarhedsfund om dine egne applikationer fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket er vigtigt for organisationer under lovmæssige eller kontraktmæssige begrænsninger for, hvor forsyningskædetelemetri kan befinde sig. Den PostgreSQL-understøttede implementering bevarer et komplet revisionsspor af komponentoversigter og politikbeslutninger på tværs af hver udgivelse.
Vigtige funktioner i Dependency-Track
SBOM-indlæsning
Accepterer CycloneDX styklister direkte fra CI/CD-pipelines, byggeværktøjer og SCA-scannere — ingen agentinstallation påkrævet på applikationsværter.
Multikilde sårbarhedsintelligens
Sammenholder hver komponent med NVD, GitHub Advisories, OSS Index og VulnDB, så nyligt offentliggjorte CVE'er dukker op i alle berørte projekter med det samme.
Politikmotor
Definer og håndhæv politikker for sårbarhedsgrad, licensfamilier og komponentalder, og afvis CI-builds, når projekter overtræder organisationsstandarder.
Licensoverholdelse
Identificerer hver licens på tværs af afhængighedsgrafen og markerer inkompatible eller begrænsede licenser, før de sendes ud i en udgivelse.
EPSS og udnyttelseskontekst
Prioriterer fund ved hjælp af Exploit Prediction Scoring System og kendte udnyttede indikatorer, og fokuserer udbedringsindsatsen på de sårbarheder, der med størst sandsynlighed vil blive angrebet.
REST API og webhooks
Fuld REST API og udgående notifikationer til Slack, Microsoft Teams, Jira og webhooks lader dig integrere fund i eksisterende sagsbehandlingsworkflows og alarmeringsworkflows.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dependency-Track
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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