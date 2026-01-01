Castopod er en omfattende open source-podcast-hostingplatform bygget til skabere, der ønsker professionelle udgivelsesmuligheder uden at være afhængige af tredjeparts hostingtjenester. Den håndterer episodehåndtering, automatisk RSS-feedgenerering til distribution til alle større platforme, detaljeret lytteranalyse og ActivityPub-integration til decentraliseret socialt netværk — alt sammen i en enkelt selvhostet pakke.

At hoste din podcast på din egen VPS betyder, at du ejer dine publikumsdata, undgår båndbreddegebyrer pr. download og bevarer fuld kontrol over din indholdsdistribution og monetarisering uden platformslåsning.