Installer Castopod med én-kliks-installation
Open source-podcast-hostingplatform med analyser, sociale funktioner og indbyggede indtægtsgenereringsværktøjer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Castopod
Castopod er en omfattende open source-podcast-hostingplatform bygget til skabere, der ønsker professionelle udgivelsesmuligheder uden at være afhængige af tredjeparts hostingtjenester. Den håndterer episodehåndtering, automatisk RSS-feedgenerering til distribution til alle større platforme, detaljeret lytteranalyse og ActivityPub-integration til decentraliseret socialt netværk — alt sammen i en enkelt selvhostet pakke.
At hoste din podcast på din egen VPS betyder, at du ejer dine publikumsdata, undgår båndbreddegebyrer pr. download og bevarer fuld kontrol over din indholdsdistribution og monetarisering uden platformslåsning.
Vigtige funktioner i Castopod
Automatisk RSS-distribution
Genererer og vedligeholder automatisk dit podcast-RSS-feed, så dit show er tilgængeligt på Spotify, Apple Podcasts og alle større kataloger.
Lytteranalyser
Detaljeret downloadstatistik, demografi og engagementmålinger giver dig den publikumsindsigt, der er nødvendig for at vækste dit show strategisk.
Indbygget monetarisering
Premium-abonnementer og lyttersupportfunktioner lader dig opbygge en bæredygtig podcastforretning direkte på din egen infrastruktur.
ActivityPub-integration
Opret forbindelse til Fediverse, så lyttere på decentraliserede sociale platforme kan følge, kommentere og interagere uden at forlade deres foretrukne app.
Flerbrugersamarbejde
Rollebaserede tilladelser lader teams administrere episoder, analyser og udgivelse på tværs af flere podcastserier fra ét dashboard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Castopod
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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