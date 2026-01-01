PsiTransfer er en letvægts, open source-filoverførselstjeneste til deling af filer via udløbende downloadlinks — ingen konti kræves for afsendere eller modtagere. Filer er organiseret i upload-mapper med konfigurerbare opbevaringsperioder lige fra engangsdownload til 8-ugers udløb. Hver mappe kan valgfrit adgangskodebeskyttes med AES-kryptering, og modtagere kan downloade alt som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv uden at installere noget.

Selv-hosting af PsiTransfer på din VPS holder filoverførsler private: ingen størrelsesbegrænsninger pålagt af en cloud-tjeneste, ingen filmetadata sendt til tredjeparter, og fuld kontrol over opbevaringspolitikker og lagring. Et valgfrit adminpanel lader dig overvåge aktive uploads og administrere lagring fra en enkelt beskyttet side.