Udrul PsiTransfer med et-kliks installation
Simpel selvhostet fildeling med udløbende links, adgangskodebeskyttelse og genoptagelige uploads – ingen konti påkrævet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PsiTransfer
PsiTransfer er en letvægts, open source-filoverførselstjeneste til deling af filer via udløbende downloadlinks — ingen konti kræves for afsendere eller modtagere. Filer er organiseret i upload-mapper med konfigurerbare opbevaringsperioder lige fra engangsdownload til 8-ugers udløb. Hver mappe kan valgfrit adgangskodebeskyttes med AES-kryptering, og modtagere kan downloade alt som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv uden at installere noget.
Selv-hosting af PsiTransfer på din VPS holder filoverførsler private: ingen størrelsesbegrænsninger pålagt af en cloud-tjeneste, ingen filmetadata sendt til tredjeparter, og fuld kontrol over opbevaringspolitikker og lagring. Et valgfrit adminpanel lader dig overvåge aktive uploads og administrere lagring fra en enkelt beskyttet side.
Vigtige funktioner i PsiTransfer
Udløbende downloadlinks
Indstil opbevaring fra engangsdownload op til 8 uger – filer og deres links ryddes automatisk op, når de udløber.
Ingen konti kræves
Modtagere downloader filer direkte fra et delbart link uden at tilmelde sig eller logge ind på nogen tjeneste.
Adgangskodebeskyttede buckets
Sikr enhver upload med AES-krypterede bucket-adgangskoder, så kun de tiltænkte modtagere kan få adgang til de delte filer.
Genoptagelige uploads
Store filoverførsler genoptages automatisk efter netværksafbrydelser ved hjælp af tus.io-protokollen, hvilket forhindrer mislykkede overførsler på langsomme forbindelser.
Bulkdownloadarkiv
Modtagere kan downloade alle filer i en bucket som et enkelt zip- eller tar.gz-arkiv med ét klik, uden at downloade filer individuelt.
Adminpanel
Overvåg alle aktive buckets, se lagerforbrug, og slet uploads fra et adgangskodebeskyttet adminpanel på /admin.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PsiTransfer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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