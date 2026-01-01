Implementer Tiny File Manager med étklikinstallation
Letvægts enkeltfils PHP webfilhåndtering til upload, download og organisering af serverfiler fra enhver browser.
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Hvad du kan bygge med Tiny File Manager
Tiny File Manager er en kompakt, open source-filhåndtering, der kører udelukkende som en enkelt PHP-fil, og giver dig en fuldt udstyret browserbaseret grænseflade til at administrere filer på din server uden SSH- eller FTP-klienter. Den understøtter filupload og -download, kopiering, flytning, omdøbning, sletning, oprettelse af arkiver og en indbygget teksteditor — alt sammen tilgængeligt via en ren, responsiv web-brugerflade.
Selv-hosting af Tiny File Manager på din VPS holder dine filer under din kontrol og giver dig mulighed for at tildele rollebaseret adgang til teammedlemmer med forskellige tilladelsesniveauer. Dets minimale fodaftryk betyder, at det kører sammen med dine eksisterende applikationer uden at tilføje mærkbar ressourceforbrug.
Vigtige funktioner i Tiny File Manager
Fuld filhåndtering
Upload, download, kopier, flyt, omdøb og slet filer og mapper direkte fra browseren uden at kræve SSH- eller FTP-adgang.
Multibrugeradgang
Definer flere brugerkonti med individuelle adgangskoder og tilladelsesniveauer, inklusive skrivebeskyttede roller for begrænset adgang.
Indbygget teksteditor
Rediger konfigurationsfiler, scripts og kode direkte i browseren med understøttelse af syntaksfremhævning, og undgå behovet for en særskilt editor.
Arkivhjælp
Opret ZIP-arkiver og udpak komprimerede filer via webgrænsefladen, hvilket forenkler batchoverførsler og sikkerhedskopier uden kommandolinjeværktøjer.
Filsøgning
Søg på tværs af mapper efter filnavn eller indhold for hurtigt at finde filer uden manuelt at navigere i mappestrukturer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tiny File Manager
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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