Tiny File Manager er en kompakt, open source-filhåndtering, der kører udelukkende som en enkelt PHP-fil, og giver dig en fuldt udstyret browserbaseret grænseflade til at administrere filer på din server uden SSH- eller FTP-klienter. Den understøtter filupload og -download, kopiering, flytning, omdøbning, sletning, oprettelse af arkiver og en indbygget teksteditor — alt sammen tilgængeligt via en ren, responsiv web-brugerflade.

Selv-hosting af Tiny File Manager på din VPS holder dine filer under din kontrol og giver dig mulighed for at tildele rollebaseret adgang til teammedlemmer med forskellige tilladelsesniveauer. Dets minimale fodaftryk betyder, at det kører sammen med dine eksisterende applikationer uden at tilføje mærkbar ressourceforbrug.