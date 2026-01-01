Implementer Notifiarr med et-klik-installation
Samlet klient til Notifiarr.com, der forbinder din mediestak med kraftfulde notifikations- og automatiseringsarbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Notifiarr
Notifiarr er en selvhostet klient til Notifiarr.com-tjenesten, der muliggør dyb integration mellem din medieautomatiseringsstak — herunder Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Plex — og et centraliseret notifikationssystem. Den fungerer som broen mellem dine lokale tjenester og Notifiarr.com, ved at videresende begivenheder, udløse brugerdefinerede arbejdsgange og levere realtidsadvarsler til Discord, Slack og andre platforme.
Ved at køre Notifiarr-klienten på din egen VPS, bevarer du fuld kontrol over dine mediestak-integrationer uden at udsætte individuelle tjenester for internettet. Konfigurer alt via en ren webgrænseflade, overvåg systemets tilstand, og diriger notifikationer præcis derhen, hvor du har brug for dem.
Vigtige funktioner i Notifiarr
Starr Appintegration
Forbind Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og flere for at videresende mediebegivenheder og udløse brugerdefinerede notifikationer automatisk.
Discordnotifikationer
Lever rige, tilpasselige notifikationer til Discord-kanaler med mediekunst, metadata og handlingsknapper.
Overvågning af systemtilstand
Overvåg diskplads, CPU, hukommelse og drevtilstand fra ét enkelt dashboard med automatisk alarmering.
Plex og Tautulli Support
Modtag opdateringer om det, der afspilles nu, afspilningshændelser og meddelelser om brugeraktivitet direkte fra din Plex Media Server.
Multiplatformalarmer
Rout notifikationer til Slack, Telegram, e-mail og andre platforme sammen med Discord for fleksibel levering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Notifiarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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