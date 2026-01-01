Notifiarr er en selvhostet klient til Notifiarr.com-tjenesten, der muliggør dyb integration mellem din medieautomatiseringsstak — herunder Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og Plex — og et centraliseret notifikationssystem. Den fungerer som broen mellem dine lokale tjenester og Notifiarr.com, ved at videresende begivenheder, udløse brugerdefinerede arbejdsgange og levere realtidsadvarsler til Discord, Slack og andre platforme.

Ved at køre Notifiarr-klienten på din egen VPS, bevarer du fuld kontrol over dine mediestak-integrationer uden at udsætte individuelle tjenester for internettet. Konfigurer alt via en ren webgrænseflade, overvåg systemets tilstand, og diriger notifikationer præcis derhen, hvor du har brug for dem.