JupyterLab er den moderne efterfølger til Jupyter Notebook, der tilbyder en fleksibel grænseflade med flere paneler, som kombinerer interaktive notebooks, en terminal, en kodeeditor, en filbrowser og output-fremvisere i ét browserbaseret arbejdsområde. Den understøtter 40+ sprogkerner og integreres med Git, databaser og cloud-lagring gennem et rigt udvidelsesøkosystem.

Hosting af JupyterLab på en VPS giver datavidenskabsfolk og forskere dedikerede computerressourcer uden begrænsninger for udførelsestid, ingen hukommelsesbegrænsninger og ingen nulstilling af sessioner. Dine installerede pakker, konfigurerede miljøer og cachelagrede datasæt vedvarer mellem sessioner, hvilket eliminerer den konstante geninstallationscyklus, som er almindelig med cloud notebook-tjenester.