Udrul JupyterLab med enkeltklikinstallation
Næstegenerations webbaseret IDE til interaktive notesbøger, terminaler og kodeeditorer i et samlet datavidenskabsmiljø.
Vælg en VPS-pakke til JupyterLab
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med JupyterLab
JupyterLab er den moderne efterfølger til Jupyter Notebook, der tilbyder en fleksibel grænseflade med flere paneler, som kombinerer interaktive notebooks, en terminal, en kodeeditor, en filbrowser og output-fremvisere i ét browserbaseret arbejdsområde. Den understøtter 40+ sprogkerner og integreres med Git, databaser og cloud-lagring gennem et rigt udvidelsesøkosystem.
Hosting af JupyterLab på en VPS giver datavidenskabsfolk og forskere dedikerede computerressourcer uden begrænsninger for udførelsestid, ingen hukommelsesbegrænsninger og ingen nulstilling af sessioner. Dine installerede pakker, konfigurerede miljøer og cachelagrede datasæt vedvarer mellem sessioner, hvilket eliminerer den konstante geninstallationscyklus, som er almindelig med cloud notebook-tjenester.
Vigtige funktioner i JupyterLab
Samlet arbejdsområde
Arbejd med notesbøger, terminaler, teksteditorer og filbrowsere samtidig i en arrangerbar flerpanelgrænseflade – uden kontekstskift mellem værktøjer.
Flersprogede kerner
Kør Python, R, Julia og 40+ andre sprogkerner, skift mellem dem inden for den samme session for at bruge det bedste værktøj til hver opgave.
Indbygget terminal
Installer pakker med pip eller conda, administrer Git-arkiver, og kør systemkommandoer direkte fra browseren uden en separat SSH-klient.
Realtidssamarbejde
Del notesbogssessioner med teammedlemmer til samtidig redigering, hvilket muliggør live paranalyse og samarbejdsbaseret modeludvikling.
Udvidelsesøkosystem
Udvid JupyterLab med Git-integration, databaseforbindelser, variabelinspektører og visualiseringsværktøjer via et voksende bibliotek af fællesskabsudvidelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre JupyterLab
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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