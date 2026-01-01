Udrul Lychee med et-klik-installation.
Selvhostet fotostyringsplatform med albumorganisering, delingskontroller og metadata-bevidst browsing, bygget til seriøse fotografer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Lychee
Lychee er et poleret open source-fotostyringssystem, der forvandler enhver billedmappe til et smukt præsenteret onlinegalleri. Det indekserer EXIF- og IPTC-metadata, genererer responsive miniaturebilleder, organiserer fotos i indlejrede album og tilbyder offentlig, adgangskodebeskyttet og privat deling for individuelle album eller enkeltbilleder – alt sammen understøttet af en ren, mobilvenlig webbrugerflade.
Selv-hosting af Lychee på din VPS holder originaler i fuld opløsning, lokationsdata og visningshistorik på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en tredjeparts fotoplatform. Appen understøtter MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som backends og integreres problemfrit med objektlagring, LDAP og OAuth-udbydere – hvilket gør den lige velegnet til et personligt fotoarkiv eller et delt bibliotek for små teams.
Vigtige funktioner i Lychee
Indlejret albumhierarki
Organiser billeder i album og underalbum med træk-og-slip-omarrangering, valg af forsidebillede og delingskontroller pr. album.
EXIF og IPTC metadata
Automatisk udtrækning af kamera-, objektiv-, eksponerings-, GPS- og IPTC-tags, så albummer er søgbare og filtrerbare efter kamerahus, brændvidde eller lokation.
Granulære delingskontroller
Gør albummer offentlige, adgangskodebeskyttede eller kun for inviterede, og generer delingslinks pr. album eller pr. foto uden at afsløre resten af dit bibliotek.
RAW og HEIC support
Indbygget håndtering af RAW-formater og HEIC sammen med JPEG, PNG og video – Lychee transkoder til webbet, samtidig med at den bevarer den originale fil.
OAuth og LDAP login
Opret forbindelse til eksisterende identitetsudbydere herunder Google, GitHub og ethvert LDAP-bibliotek, så bidragydere logger ind med legitimationsoplysninger, de allerede har.
Objektlagerbackend
Gem eventuelt billeder på S3-kompatibel objektlagring for at skalere dit bibliotek ud over den lokale disk, samtidig med at du bevarer den samme UX.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lychee
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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