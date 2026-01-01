Lychee er et poleret open source-fotostyringssystem, der forvandler enhver billedmappe til et smukt præsenteret onlinegalleri. Det indekserer EXIF- og IPTC-metadata, genererer responsive miniaturebilleder, organiserer fotos i indlejrede album og tilbyder offentlig, adgangskodebeskyttet og privat deling for individuelle album eller enkeltbilleder – alt sammen understøttet af en ren, mobilvenlig webbrugerflade.

Selv-hosting af Lychee på din VPS holder originaler i fuld opløsning, lokationsdata og visningshistorik på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en tredjeparts fotoplatform. Appen understøtter MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som backends og integreres problemfrit med objektlagring, LDAP og OAuth-udbydere – hvilket gør den lige velegnet til et personligt fotoarkiv eller et delt bibliotek for små teams.