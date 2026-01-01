Op til 70% rabat på Lychee

Udrul Lychee med et-klik-installation.

Selvhostet fotostyringsplatform med albumorganisering, delingskontroller og metadata-bevidst browsing, bygget til seriøse fotografer.

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63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Lychee

Lychee er et poleret open source-fotostyringssystem, der forvandler enhver billedmappe til et smukt præsenteret onlinegalleri. Det indekserer EXIF- og IPTC-metadata, genererer responsive miniaturebilleder, organiserer fotos i indlejrede album og tilbyder offentlig, adgangskodebeskyttet og privat deling for individuelle album eller enkeltbilleder – alt sammen understøttet af en ren, mobilvenlig webbrugerflade.

Selv-hosting af Lychee på din VPS holder originaler i fuld opløsning, lokationsdata og visningshistorik på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en tredjeparts fotoplatform. Appen understøtter MySQL, MariaDB, PostgreSQL eller SQLite som backends og integreres problemfrit med objektlagring, LDAP og OAuth-udbydere – hvilket gør den lige velegnet til et personligt fotoarkiv eller et delt bibliotek for små teams.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Lychee

Indlejret albumhierarki

Organiser billeder i album og underalbum med træk-og-slip-omarrangering, valg af forsidebillede og delingskontroller pr. album.

EXIF og IPTC metadata

Automatisk udtrækning af kamera-, objektiv-, eksponerings-, GPS- og IPTC-tags, så albummer er søgbare og filtrerbare efter kamerahus, brændvidde eller lokation.

Granulære delingskontroller

Gør albummer offentlige, adgangskodebeskyttede eller kun for inviterede, og generer delingslinks pr. album eller pr. foto uden at afsløre resten af dit bibliotek.

RAW og HEIC support

Indbygget håndtering af RAW-formater og HEIC sammen med JPEG, PNG og video – Lychee transkoder til webbet, samtidig med at den bevarer den originale fil.

OAuth og LDAP login

Opret forbindelse til eksisterende identitetsudbydere herunder Google, GitHub og ethvert LDAP-bibliotek, så bidragydere logger ind med legitimationsoplysninger, de allerede har.

Objektlagerbackend

Gem eventuelt billeder på S3-kompatibel objektlagring for at skalere dit bibliotek ud over den lokale disk, samtidig med at du bevarer den samme UX.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lychee

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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