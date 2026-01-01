Implementer CryptPad med ét-klik-installation.
Ende-til-ende-krypteret samarbejdskontorpakke, hvor serveren aldrig ser indholdet af dine dokumenter.
Vælg en VPS-pakke til CryptPad
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CryptPad
CryptPad er en open source, ende-til-ende-krypteret samarbejdsbaseret kontorpakke. I modsætning til cloud-redigeringsværktøjer, der gemmer dokumenter i klartekst på serveren, krypterer CryptPad alt i browseren, før det når serveren – hvilket betyder, at værten aldrig har adgang til, hvad brugerne skriver, tegner eller opretter. Denne nulviden-arkitektur gør den velegnet til teams, der håndterer følsomme oplysninger, organisationer under strenge datareguleringer eller enhver, der ønsker realtidssamarbejde uden at skulle stole på en tjenesteudbyder med deres indhold.
Selvhøstning af CryptPad på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dit teams dokumenter, brugerdata og lagerplads – uden brugsgrænser, abonnementsgebyrer og ingen ekstern cloud-afhængighed.
Vigtige funktioner i CryptPad
Nulvidenkryptering
Alt dokumentindhold er krypteret i browseren, før det når serveren, så værten — inklusive dig — aldrig kan læse gemte dokumenter.
Fuld kontorpakke
Opret og samarbejd om rich text-dokumenter, regneark, præsentationer, kodefiler, Kanban-tavler, whiteboards og formularer – alt sammen i realtid.
Gæstesamarbejde
Del ethvert dokument via link, og samarbejdspartnere kan redigere uden at registrering af en konto, mens fuld ende-til-ende-kryptering opretholdes.
Teamdrev
Organiser dokumenter i delte teamdrev med mappestrukturer og detaljerede adgangstilladelser til forskellige medlemmer eller grupper.
Ingen klartekst serverlagring
Selv hvis serveren kompromitteres, forbliver lagrede data krypteret chiffertekst, som ikke kan læses uden de krypteringsnøgler, som kun klienterne har.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CryptPad
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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