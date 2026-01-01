CryptPad er en open source, ende-til-ende-krypteret samarbejdsbaseret kontorpakke. I modsætning til cloud-redigeringsværktøjer, der gemmer dokumenter i klartekst på serveren, krypterer CryptPad alt i browseren, før det når serveren – hvilket betyder, at værten aldrig har adgang til, hvad brugerne skriver, tegner eller opretter. Denne nulviden-arkitektur gør den velegnet til teams, der håndterer følsomme oplysninger, organisationer under strenge datareguleringer eller enhver, der ønsker realtidssamarbejde uden at skulle stole på en tjenesteudbyder med deres indhold.

Selvhøstning af CryptPad på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dit teams dokumenter, brugerdata og lagerplads – uden brugsgrænser, abonnementsgebyrer og ingen ekstern cloud-afhængighed.