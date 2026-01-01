Installer Neo4j med enkeltklikinstallation.
Verdens førende open source-grafdatabase, bygget til at lagre og forespørge dybt forbundne data i stor skala.
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Hvad du kan bygge med Neo4j
Neo4j er verdens mest udbredte grafdatabase, der lagrer data som noder og relationer i stedet for rækker og tabeller. Denne native grafmodel gør den usædvanligt hurtig til at gennemløbe forbindelser – uanset om du finder den korteste vej mellem to personer, opdager svindelnetværk eller genererer produktanbefalinger – uden de omkostningsfulde joins, der sænker relationelle databaser ved problemer med forbundne data.
Selv-hosting af Neo4j på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din datamodel, hukommelseskonfiguration og adgangstilladelser. Du undgår cloud-gebyrer pr. forespørgsel, samtidig med at du holder følsomme relationsdata – såsom brugernetværk, transaktionsgrafer og organisationshierarkier – udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer.
Vigtige funktioner i Neo4j
Indbygget Graflagring
Data lagres fysisk som noder og relationer, så grafgennemløb udføres på konstant tid uanset den samlede datasætstørrelse — noget relationelle databaser ikke kan matche.
Cypher forespørgselssprog
Cypher er et udtryksfuldt, mønstermatchnings-forespørgselssprog, der er formålsbygget til grafer, og som lader dig beskrive komplekse relationsforespørgsler i en læsbar, SQL-lignende syntaks.
Indbygget Browser UI
Neo4j Browser tilbyder en interaktiv visuel grænseflade til at skrive forespørgsler, udforske din graf og gengive resultater som interaktive node-relationsdiagrammer.
ACID-transaktioner
Fuld ACID-overholdelse sikrer datakonsistens og holdbarhed, hvilket gør Neo4j egnet til produktionsarbejdsbelastninger, hvor korrekthed er uforhandelbar.
REST og Bolt APIs
Bolt binære protokol og HTTP REST API lader enhver applikation oprette forbindelse til Neo4j ved hjælp af officielle drivere, der er tilgængelige for Python, Java, JavaScript, Go, .NET og flere.
Grafalgoritmer
Graph Data Science-biblioteket tilbyder mere end 65 algoritmer – PageRank, fællesskabsdetektion, stifinding – der kører direkte på din graf uden at eksportere data.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Neo4j
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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