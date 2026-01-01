Neo4j er verdens mest udbredte grafdatabase, der lagrer data som noder og relationer i stedet for rækker og tabeller. Denne native grafmodel gør den usædvanligt hurtig til at gennemløbe forbindelser – uanset om du finder den korteste vej mellem to personer, opdager svindelnetværk eller genererer produktanbefalinger – uden de omkostningsfulde joins, der sænker relationelle databaser ved problemer med forbundne data.

Selv-hosting af Neo4j på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din datamodel, hukommelseskonfiguration og adgangstilladelser. Du undgår cloud-gebyrer pr. forespørgsel, samtidig med at du holder følsomme relationsdata – såsom brugernetværk, transaktionsgrafer og organisationshierarkier – udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer.