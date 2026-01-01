Jump er en letvægts, selvhostet startside og statusmonitor i realtid, designet til at holde alle dine vigtige links organiseret ét sted. Bygget med PHP og leveres som en enkelt Docker-container, indlæses den hurtigt, forbliver sikker og kræver ingen database eller eksterne afhængigheder for at køre. Sider kan defineres manuelt via en JSON-fil, automatisk opdages fra kørende Docker-containere eller en kombination af begge.

Jump understøtter brugerdefinerede baggrundsbilleder og Unsplash-integration, flersproget visning, tag-baseret sidekategorisering, tastaturdrevet søgning med konfigurerbare søgemaskiner og valgfri Open Weather Map-integration til lokal tid og vejr. Dets rene, responsive design tilpasser sig desktop og mobil, så du kan nå enhver bogmærket tjeneste med et enkelt klik fra enhver enhed.