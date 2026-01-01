Implementer Jump i enkeltklikinstallation
En selvhostet startside og realtidsstatusside, der giver dig øjeblikkelig adgang til alle dine foretrukne sider fra et enkelt, stilfuldt dashboard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jump
Jump er en letvægts, selvhostet startside og statusmonitor i realtid, designet til at holde alle dine vigtige links organiseret ét sted. Bygget med PHP og leveres som en enkelt Docker-container, indlæses den hurtigt, forbliver sikker og kræver ingen database eller eksterne afhængigheder for at køre. Sider kan defineres manuelt via en JSON-fil, automatisk opdages fra kørende Docker-containere eller en kombination af begge.
Jump understøtter brugerdefinerede baggrundsbilleder og Unsplash-integration, flersproget visning, tag-baseret sidekategorisering, tastaturdrevet søgning med konfigurerbare søgemaskiner og valgfri Open Weather Map-integration til lokal tid og vejr. Dets rene, responsive design tilpasser sig desktop og mobil, så du kan nå enhver bogmærket tjeneste med et enkelt klik fra enhver enhed.
Vigtige funktioner i Jump
Realtidsstatusovervågning
Jump kontrollerer tilgængeligheden af hvert websted på dit kontrolpanel og viser live statusindikatorer, så du øjeblikkeligt ved, om en tjeneste er nede.
Docker Autodiscovery
Vis automatisk kørende Docker-containere som dashboard-poster ved hjælp af container-etiketter, og hold din startside synkroniseret med din infrastruktur uden manuelle opdateringer.
Tagbaseret organisation
Gruppér sider med tags, og naviger mellem temasider, så dine mest brugte links forbliver synlige på startskærmen, mens længere lister forbliver pænt kategoriseret.
Tastaturdrevet søgning
Åbn multimotorsøgefeltet med Ctrl+Shift+/ og søg på Google, DuckDuckGo, Bing eller enhver brugerdefineret søgemaskine uden at bruge musen.
Brugerdefinerede baggrunde og vejr
Brug dine egne baggrundsbilleder, eller forbind Unsplash for tilfældige landskaber, og tilføj en Open Weather Map API-nøgle for at vise lokal tid og aktuelle vejrforhold.
Ingen database påkrævet
Jump kører som en enkelt container uden ekstern database, hvilket gør det trivielt nemt at implementere, sikkerhedskopiere og flytte mellem servere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jump
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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