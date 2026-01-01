Prowlarr er indekseringshubben for arr medieautomatiseringsøkosystemet. I stedet for at konfigurere hver tracker og Usenet-udbyder separat i Sonarr, Radarr, Lidarr og Readarr, tilføjer du dem én gang i Prowlarr, og den synkroniserer automatisk konfigurationen til hver tilsluttet app. Med understøttelse af over 500 indekserere, indbygget sundhedsovervågning og Flaresolverr-integration til Cloudflare-beskyttede sider eliminerer Prowlarr den gentagne vedligeholdelse, der følger med en medie-stack med flere apps.

At køre Prowlarr på en VPS sikrer 24/7 indekseringssundhedstjek og øjeblikkelig synkronisering på tværs af alle dine medie-apps, med netværkshastigheder på virksomhedsniveau for hurtige søgeresultater og vedvarende lagring, der beskytter dine private tracker-legitimationsoplysninger og brugerdefinerede indekseringsdefinitioner.