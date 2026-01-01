Installer Prowlarr med et-klik-installation.
Centraliseret indekseringsstyring til arr-stakken – konfigurer 500+ Torrent- og Usenet-indekserere én gang, og synkroniser dem automatisk til alle dine medieapps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Prowlarr
Prowlarr er indekseringshubben for arr medieautomatiseringsøkosystemet. I stedet for at konfigurere hver tracker og Usenet-udbyder separat i Sonarr, Radarr, Lidarr og Readarr, tilføjer du dem én gang i Prowlarr, og den synkroniserer automatisk konfigurationen til hver tilsluttet app. Med understøttelse af over 500 indekserere, indbygget sundhedsovervågning og Flaresolverr-integration til Cloudflare-beskyttede sider eliminerer Prowlarr den gentagne vedligeholdelse, der følger med en medie-stack med flere apps.
At køre Prowlarr på en VPS sikrer 24/7 indekseringssundhedstjek og øjeblikkelig synkronisering på tværs af alle dine medie-apps, med netværkshastigheder på virksomhedsniveau for hurtige søgeresultater og vedvarende lagring, der beskytter dine private tracker-legitimationsoplysninger og brugerdefinerede indekseringsdefinitioner.
Vigtige funktioner i Prowlarr
Centraliseret Indekseringsadministration
Tilføj enhver Torrenttracker eller Usenetindekser én gang i Prowlarr, og den skubber automatisk konfigurationen til hver tilsluttet arr-app – ingen dobbelt opsætning er påkrævet.
500+ understøttede indekserere
Forudkonfigurerede definitioner dækker hundredvis af offentlige og private trackere og Usenet-udbydere, med Cardigann YAML-understøttelse til tilføjelse af brugerdefinerede kilder.
Sundhedsovervågning
Prowlarr tester løbende indekserere og markerer fejl med detaljerede statusrapporter, så du opdager ødelagte trackere, før de i stilhed holder op med at levere resultater.
Flaresolverr Integration
Indbygget support til Flaresolverr gør det muligt for Prowlarr at omgå Cloudflare botbeskyttelse på indekseringsværktøjer, som ellers ville være utilgængelige for automatiserede værktøjer.
Søg og Statistik
Udfør manuelle søgninger på tværs af alle indekserere samtidigt, og gennemgå antal forespørgsler pr. indekserer, hentningshastigheder og ydeevnehistorik fra et enkelt dashboard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Prowlarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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