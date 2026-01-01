Implementer RAGflow installation med ét klik
Produktionsklar RAG-motor med dyb dokumentparsing, vidensgrafsøgning og understøttelse af flere LLM'er.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RAGflow
RAGflow er en produktionsklar retrieval-augmented generation-motor bygget op omkring dybdegående dokumentforståelse. I modsætning til grundlæggende RAG-implementeringer, der behandler dokumenter som almindelig tekst, udfører RAGflow layout-bevidst parsing af PDF'er, regneark, præsentationer og billeder for at bevare betydningen af tabeller, figurer og struktureret indhold før indeksering.
Selv-hosting af RAGflow på din egen VPS holder dine dokumenter private og giver dig fuld kontrol over LLM-udbydere, chunking-strategier og retrieval-pipelines. Den indbyggede vidensgraf og GraphRAG-backends muliggør ræsonnement på tværs af dokumenter, som flad vektorsøgning ikke kan matche.
Vigtige funktioner i RAGflow
Dyb dokumentparsing
Layout-bevidst udtrækning håndterer PDF'er, Word-filer, regneark og scannede billeder – bevarer tabeller, figurer og struktur, som almindelige tekstparsere ødelægger.
Vidensgrafhentning
Indbygget GraphRAG og indeksering af vidensgrafer muliggør dokumentoverskridende ræsonnement og relationsforespørgsler ud over hvad flad vektorsøgning understøtter.
Multi-LLM-support
Opret forbindelse til OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google og mere end 20 andre udbydere uden at genindeksere dine dokumenter.
Fleksible opdelingsstrategier
Vælg mellem Generel, Spørgsmål og svar, Manuel, Tabel og Papir segmenteringstilstande for at matche strukturen af hver dokumenttype for optimal genfindingsnøjagtighed.
Multibrugeradgangskontrol
Rollebaserede tilladelser lader teams dele vidensbaser, samtidig med at følsomme dokumentsamlinger holdes begrænset til autoriserede brugere.
REST API og SDK
En komplet REST API og officiel Python SDK lader dig indlejre RAGflow i dine egne applikationer og automatisere dokumentindtagelsespipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RAGflow
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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