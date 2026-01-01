RAGflow er en produktionsklar retrieval-augmented generation-motor bygget op omkring dybdegående dokumentforståelse. I modsætning til grundlæggende RAG-implementeringer, der behandler dokumenter som almindelig tekst, udfører RAGflow layout-bevidst parsing af PDF'er, regneark, præsentationer og billeder for at bevare betydningen af tabeller, figurer og struktureret indhold før indeksering.

Selv-hosting af RAGflow på din egen VPS holder dine dokumenter private og giver dig fuld kontrol over LLM-udbydere, chunking-strategier og retrieval-pipelines. Den indbyggede vidensgraf og GraphRAG-backends muliggør ræsonnement på tværs af dokumenter, som flad vektorsøgning ikke kan matche.