Implementer Geneac med én-klik-installation.
Selvhostet genealogihjemmesidebygger til udgivelse af dit stamtræ, forskning og billeder online.
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Hvad du kan bygge med Geneac
Geneac er en open source Ruby on Rails-applikation til deling af slægtsforskning på nettet. Den præsenterer personer, relationer, fotos og noter i et wiki-lignende format, som besøgende kan gennemse, mens administratorer administrerer det underliggende stamtræ fra et godkendt backend-system. Datamodellen er specialbygget til slægtsforskning — individer, familier, kildehenvisninger, redigeringshistorik og tagging er førsteklasses koncepter snarere end eftermonterede blogindlæg.
Selv-hosting af Geneac holder årtiers slægtsforskning, scannede dokumenter og private noter på din egen server, hvor adgangen udelukkende kontrolleres af dig. Applikationen bruger SQLite og lokal fillagring, så en enkelt vedvarende volumen fanger hele sitet og kan sikkerhedskopieres som en almindelig filkopi uden databaseværktøjer.
Vigtige funktioner i Geneac
MENNESKER og relationer
Registrer enkeltpersoner med fødsels-, døds- og biografiske detaljer, og forbind dem derefter gennem forældre-, ægtefælle- og børneforhold for at opbygge et navigerbart stamtræ.
Billeder og Dokumenter
Vedhæft indscannede fotografier, certifikater og kildedokumenter til personer og noter via Active Storage, med billedbehandling håndteret af libvips.
Forskningsnoter
Indfang biografiske fortællinger og forskningsresultater som langformede noter, der kan tagges og krydsforbindes til de personer, de beskriver.
Tagging og Søgning
Organiser indhold med acts-as-taggable-on-motoren, så efternavne, lokationer og temaer kan filtreres på tværs af personer, fotos og noter.
Autentificeret administrator
Devise-drevet registrering, login og administratorrolletildelinger beskytter redigering, samtidig med at den offentliggjorte side er frit tilgængelig for familiemedlemmer.
Baggrundsarbejdere
En Resque-worker understøttet af Redis kører billedbehandling og andre langvarige opgaver i baggrunden, så webgrænsefladen forbliver responsiv.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Geneac
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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