Geneac er en open source Ruby on Rails-applikation til deling af slægtsforskning på nettet. Den præsenterer personer, relationer, fotos og noter i et wiki-lignende format, som besøgende kan gennemse, mens administratorer administrerer det underliggende stamtræ fra et godkendt backend-system. Datamodellen er specialbygget til slægtsforskning — individer, familier, kildehenvisninger, redigeringshistorik og tagging er førsteklasses koncepter snarere end eftermonterede blogindlæg.

Selv-hosting af Geneac holder årtiers slægtsforskning, scannede dokumenter og private noter på din egen server, hvor adgangen udelukkende kontrolleres af dig. Applikationen bruger SQLite og lokal fillagring, så en enkelt vedvarende volumen fanger hele sitet og kan sikkerhedskopieres som en almindelig filkopi uden databaseværktøjer.