Installer Umami Analytics med ét-klik installation.
Privatlivsfokuseret open source-webanalysealternativ til Google Analytics uden cookies og med GDPR-overholdelse som standard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Umami Analytics
Umami er en hurtig, open source webanalyseplatform, der sporer websitetrafik uden cookies, fingeraftryk eller deling af tværgående data. Den er GDPR-kompatibel som standard, hvilket gør den til et direkte alternativ til Google Analytics for teams, der prioriterer besøgendes privatliv og dataejerskab.
Selv-hosting af Umami på en VPS betyder, at alle besøgsdata forbliver på din infrastruktur uden tredjepartsadgang. En enkelt PostgreSQL-understøttet installation kan spore flere hjemmesider, brugerdefinerede begivenheder og UTM-kampagner via et rent, realtids-dashboard, der er tilgængeligt for hele dit team.
Vigtige funktioner i Umami Analytics
Cookiefri sporing
Umami indsamler analysedata uden cookies eller vedvarende identifikatorer, hvilket sikrer GDPR- og CCPA-overholdelse som standard.
Multisitesupport
Spor ubegrænset antal websites fra en enkelt Umami-installation med separate dashboards og isolerede data for hvert website.
Brugerdefinerede begivenheder
Spor knapklik, formularindsendelser, downloads og enhver brugerdefineret interaktion ud over standard sidevisninger.
Dashboard i realtid
Se live besøgsantal, top-sider, henvisningskilder og enhedsfordelinger opdateret i realtid uden sideopdatering.
UTM kampagnesporing
Mål effektiviteten af marketingkampagner ved at spore UTM-parametre på tværs af alle dine sporede hjemmesider.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Umami Analytics
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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