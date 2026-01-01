Umami er en hurtig, open source webanalyseplatform, der sporer websitetrafik uden cookies, fingeraftryk eller deling af tværgående data. Den er GDPR-kompatibel som standard, hvilket gør den til et direkte alternativ til Google Analytics for teams, der prioriterer besøgendes privatliv og dataejerskab.

Selv-hosting af Umami på en VPS betyder, at alle besøgsdata forbliver på din infrastruktur uden tredjepartsadgang. En enkelt PostgreSQL-understøttet installation kan spore flere hjemmesider, brugerdefinerede begivenheder og UTM-kampagner via et rent, realtids-dashboard, der er tilgængeligt for hele dit team.