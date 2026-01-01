Form.io er en open source-platform til formularbygning og API, der lader udviklere oprette komplekse formularer, administrere indsendelser og bygge datadrevne applikationer. Den kombinerer en visuel træk-og-slip-formularbygger med en kraftfuld REST API-backend, hvilket gør det ligetil at indlejre formularer i enhver web- eller mobilapplikation.

Selv-hosting af Form.io giver dig fuldt ejerskab over dine formulardata og indsendelser. Organisationer, der håndterer følsomme oplysninger — spørgeskemasvar, kundeoptagelsesformularer eller interne arbejdsgange — drager fordel af at holde alt på deres egen infrastruktur uden gebyrer pr. indsendelse og fuld datasuverænitet.