Udrul Form.io med enkeltklikinstallation.
Open source formularbygger og API-platform til datastyring til oprettelse, indlejring og administration af dynamiske formularer.
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Hvad du kan bygge med Form.io
Form.io er en open source-platform til formularbygning og API, der lader udviklere oprette komplekse formularer, administrere indsendelser og bygge datadrevne applikationer. Den kombinerer en visuel træk-og-slip-formularbygger med en kraftfuld REST API-backend, hvilket gør det ligetil at indlejre formularer i enhver web- eller mobilapplikation.
Selv-hosting af Form.io giver dig fuldt ejerskab over dine formulardata og indsendelser. Organisationer, der håndterer følsomme oplysninger — spørgeskemasvar, kundeoptagelsesformularer eller interne arbejdsgange — drager fordel af at holde alt på deres egen infrastruktur uden gebyrer pr. indsendelse og fuld datasuverænitet.
Vigtige funktioner i Form.io
Visuel formularbygger
Træk-og-slip-editoren understøtter tekstfelter, filoverførsler, indlejrede formularer og betingelseslogik uden at skrive kode.
Autogenereret REST API
Hver formular genererer automatisk en REST API til at oprette, læse og administrere indsendelser fra enhver applikation.
Rollebaseret adgangskontrol
Styr hvem der kan indsende, se eller administrere formularer med detaljeret rolle- og tilladelsesstyring.
Brugerdefinerede indsendelseshandlinger
Udløs webhooks, send e-mails, eller transformer data automatisk, når en formularindsendelse ankommer.
Indlejringsbar JavaScript SDK
Integrer formularer i React, Angular, Vue eller enhver webapp ved hjælp af den officielle Form.io JavaScript SDK.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Form.io
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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