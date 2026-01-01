Installer Rallly med ét-kliks installation
Selvhostet planlægningsværktøj til i fællesskab at vælge den bedste dato og tid på tværs af grupper, teams og tidszoner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Rallly
Rallly er et privatlivsvenligt open source-planlægnings- og gruppeafstemningsværktøj, der er designet til at erstatte Doodle og lignende SaaS-apps. Arrangører opretter en afstemning med foreslåede dato-/tidsmuligheder, deler et link, og respondenter vælger, hvilke tidspunkter der passer dem – ingen konto er påkrævet for deltagere. Arrangørens dashboard fremhæver derefter de mest populære tidspunkter, hvilket gør det nemt at bekræfte det endelige tidspunkt.
Ved at selv-hoste Rallly på din VPS forbliver deltageres e-mails, svardata og mødeemner på infrastruktur, du kontrollerer, frem for en tredjepartsplanlægningstjeneste. Platformen understøtter flere tidszoner, låste muligheder, tilpasset branding og e-mail-magisk-link-godkendelse for arrangører, og hele stakken kører på en enkelt Next.js-container plus PostgreSQL – lille nok til personlig brug, robust nok til et lille team eller en klub.
Vigtige funktioner i Rallly
Gruppedateafstemninger
Foreslå flere dato- og tidsmuligheder, indsaml tilgængelighed fra inviterede, og find det bedste tidspunkt — afstemninger i Doodle-stil uden gebyrer pr. afstemning.
Tidszonebevidst
Vis alle muligheder i hver respondents lokale tidszone automatisk, så distribuerede teams kan vælge tidspunkter uden hovedregning.
Ikke-kontosvar
Inviterede stemmer med et navn og valgfri e-mail – ingen tilmelding, ingen adgangskode, intet besvær – mens arrangørerne har konti til at administrere afstemninger.
Magisklinklogin
Arrangører logger ind via magiske links sendt via e-mail i stedet for adgangskoder, hvilket holder angrebsfladen for legitimationsoplysninger lille uden at ofre bekvemmeligheden.
Låste og skjulte muligheder
Lås en valgt mulighed for at fryse svar, eller skjul muligheder efter afstemningen er lukket – nyttigt til at bekræfte det endelige valg uden yderligere ændringer.
Brandtilpasning
Indstil dit eget sitenavn, logo og tema, så afstemninger føles som en del af din organisation i stedet for en generisk SaaS-landingsside.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rallly
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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