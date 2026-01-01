Op til 70% rabat på Rallly

Installer Rallly med ét-kliks installation

Selvhostet planlægningsværktøj til i fællesskab at vælge den bedste dato og tid på tværs af grupper, teams og tidszoner.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
58,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Installer Rallly med ét-kliks installation

Vælg en VPS-pakke til Rallly

Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Rallly

Rallly er et privatlivsvenligt open source-planlægnings- og gruppeafstemningsværktøj, der er designet til at erstatte Doodle og lignende SaaS-apps. Arrangører opretter en afstemning med foreslåede dato-/tidsmuligheder, deler et link, og respondenter vælger, hvilke tidspunkter der passer dem – ingen konto er påkrævet for deltagere. Arrangørens dashboard fremhæver derefter de mest populære tidspunkter, hvilket gør det nemt at bekræfte det endelige tidspunkt.

Ved at selv-hoste Rallly på din VPS forbliver deltageres e-mails, svardata og mødeemner på infrastruktur, du kontrollerer, frem for en tredjepartsplanlægningstjeneste. Platformen understøtter flere tidszoner, låste muligheder, tilpasset branding og e-mail-magisk-link-godkendelse for arrangører, og hele stakken kører på en enkelt Next.js-container plus PostgreSQL – lille nok til personlig brug, robust nok til et lille team eller en klub.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Rallly

Gruppedateafstemninger

Foreslå flere dato- og tidsmuligheder, indsaml tilgængelighed fra inviterede, og find det bedste tidspunkt — afstemninger i Doodle-stil uden gebyrer pr. afstemning.

Tidszonebevidst

Vis alle muligheder i hver respondents lokale tidszone automatisk, så distribuerede teams kan vælge tidspunkter uden hovedregning.

Ikke-kontosvar

Inviterede stemmer med et navn og valgfri e-mail – ingen tilmelding, ingen adgangskode, intet besvær – mens arrangørerne har konti til at administrere afstemninger.

Magisklinklogin

Arrangører logger ind via magiske links sendt via e-mail i stedet for adgangskoder, hvilket holder angrebsfladen for legitimationsoplysninger lille uden at ofre bekvemmeligheden.

Låste og skjulte muligheder

Lås en valgt mulighed for at fryse svar, eller skjul muligheder efter afstemningen er lukket – nyttigt til at bekræfte det endelige valg uden yderligere ændringer.

Brandtilpasning

Indstil dit eget sitenavn, logo og tema, så afstemninger føles som en del af din organisation i stedet for en generisk SaaS-landingsside.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rallly

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

AFFiNE

AFFiNE

Alt-i-en arbejdsområde, der kombinerer dokumenter, whiteboards og databaser med AI

Vælg
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy er et AI-drevet open source-arbejdsområde og Notion-alternativ

Vælg
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk selvhostet vanetracker fokuseret på daglige indtjekninger og stimer

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.