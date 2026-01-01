Rallly er et privatlivsvenligt open source-planlægnings- og gruppeafstemningsværktøj, der er designet til at erstatte Doodle og lignende SaaS-apps. Arrangører opretter en afstemning med foreslåede dato-/tidsmuligheder, deler et link, og respondenter vælger, hvilke tidspunkter der passer dem – ingen konto er påkrævet for deltagere. Arrangørens dashboard fremhæver derefter de mest populære tidspunkter, hvilket gør det nemt at bekræfte det endelige tidspunkt.

Ved at selv-hoste Rallly på din VPS forbliver deltageres e-mails, svardata og mødeemner på infrastruktur, du kontrollerer, frem for en tredjepartsplanlægningstjeneste. Platformen understøtter flere tidszoner, låste muligheder, tilpasset branding og e-mail-magisk-link-godkendelse for arrangører, og hele stakken kører på en enkelt Next.js-container plus PostgreSQL – lille nok til personlig brug, robust nok til et lille team eller en klub.