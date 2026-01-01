ClassicPress er en fællesskabsdrevet fork af WordPress, der bevarer den velkendte TinyMCE klassiske editor, samtidig med at den fjerner Gutenberg blok-editoren og den ydeevne-overhead, den introducerer. Den opretholder kompatibilitet med de fleste eksisterende WordPress-temaer og -plugins, hvilket gør den til en ligetil migreringssti for websteder og udviklere, der foretrækker forudsigelig, stabil CMS-adfærd frem for konstante grænsefladeændringer.

Selv-hosting af ClassicPress på din VPS giver dig fuld kontrol over PHP-konfiguration, database-tuning og opdateringstidspunkt – hvilket eliminerer begrænsningerne ved managed WordPress hosting, samtidig med at du bevarer det WordPress-økosystem, du allerede kender.