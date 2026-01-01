Installer ClassicPress med ét-klik-installation.
WordPress-forgrening der bevarer den klassiske redigeringsoplevelse med forbedret stabilitet og ingen Gutenberg-kompleksitet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ClassicPress
ClassicPress er en fællesskabsdrevet fork af WordPress, der bevarer den velkendte TinyMCE klassiske editor, samtidig med at den fjerner Gutenberg blok-editoren og den ydeevne-overhead, den introducerer. Den opretholder kompatibilitet med de fleste eksisterende WordPress-temaer og -plugins, hvilket gør den til en ligetil migreringssti for websteder og udviklere, der foretrækker forudsigelig, stabil CMS-adfærd frem for konstante grænsefladeændringer.
Selv-hosting af ClassicPress på din VPS giver dig fuld kontrol over PHP-konfiguration, database-tuning og opdateringstidspunkt – hvilket eliminerer begrænsningerne ved managed WordPress hosting, samtidig med at du bevarer det WordPress-økosystem, du allerede kender.
Vigtige funktioner i ClassicPress
Klassisk editor bevaret
Bevarer den TinyMCE-editor, som WordPress-brugere kender, så indholdsskabere kan arbejde produktivt uden at skulle lære en ny blokbaseret grænseflade.
WordPress pluginkompatibilitet
Fungerer med tusindvis af eksisterende WordPress-plugins og -temaer, så du kan migrere uden at genopbygge dit website eller udskifte dit eksisterende værktøjssæt.
Stabile opdateringscyklusser
Langsigtet supportfokus betyder, at opdateringer er forudsigelige og bagudkompatible, hvilket reducerer risikoen for, at plugins går i stykker efter en kerneopgradering.
Forbedret ydeevne
Fjernelse af Gutenbergs JavaScript-overhead resulterer i hurtigere sideindlæsninger og lavere serverressourceforbrug sammenlignet med tilsvarende moderne WordPress-installationer.
Fuld tilpasningskontrol
Brugerdefinerede indlægstyper, rolleadministration og understøttelse af undertemaer giver udviklere samme fleksibilitet som WordPress med et mere stabilt fundament under det.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ClassicPress
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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