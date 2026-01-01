Zensical er en moderne dokumentationsplatform skabt af teamet bag Material for MkDocs. Den genererer polerede, søgbare dokumentationswebsteder fra Markdown-kildefiler og serverer dem med en indbygget live-preview-server — så ændringer i dine dokumenter er synlige i browseren med det samme. Den understøtter både sit eget native zensical.toml -format og eksisterende mkdocs.yml -konfigurationsfiler, hvilket gør migrering fra MkDocs ligetil.

Selv-hosting af Zensical på din egen VPS betyder, at din dokumentation lever på infrastruktur, du kontrollerer, uden sidegebyr, ingen læsersporing og ingen afhængighed af en tredjeparts dokumentationshosting-tjeneste. Et starterprojekt oprettes automatisk ved første kørsel, så du kan begynde at skrive med det samme.