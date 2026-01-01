Udrul Zensical med enkeltklikinstallation
Selvhostet dokumentationsplatform, der bygger og serverer smukke Markdown-baserede projektdokumenter med live forhåndsvisning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zensical
Zensical er en moderne dokumentationsplatform skabt af teamet bag Material for MkDocs. Den genererer polerede, søgbare dokumentationswebsteder fra Markdown-kildefiler og serverer dem med en indbygget live-preview-server — så ændringer i dine dokumenter er synlige i browseren med det samme. Den understøtter både sit eget native
zensical.toml-format og eksisterende
mkdocs.yml-konfigurationsfiler, hvilket gør migrering fra MkDocs ligetil.
Selv-hosting af Zensical på din egen VPS betyder, at din dokumentation lever på infrastruktur, du kontrollerer, uden sidegebyr, ingen læsersporing og ingen afhængighed af en tredjeparts dokumentationshosting-tjeneste. Et starterprojekt oprettes automatisk ved første kørsel, så du kan begynde at skrive med det samme.
Vigtige funktioner i Zensical
Markdown-baseret udarbejdelse
Skriv dokumentation i almindelige Markdown-filer, og få dem gengivet som et poleret, fuldt navigerbart dokumentationswebsite.
Live Forhåndsvisningsserver
Den indbyggede udviklingsserver genindlæser dokumentation i browseren, så snart kildefiler gemmes, hvilket gør redigering hurtig og øjeblikkelig.
Fuldtekstsøgning
Indbygget klientbaseret søgning indekserer alle dokumentationssider, så læsere øjeblikkeligt kan finde indhold uden serverinfrastruktur.
MkDocs-kompatibilitet
Læser eksisterende
mkdocs.yml konfigurationsfiler, hvilket lader teams migrere fra MkDocs uden at omskrive deres konfiguration.
Flersproget kundeservice
Fuld internationalisering på tværs af 60+ sprog til dokumentation for globale målgrupper på deres modersmål.
Startprojekt ved første kørsel
Initialiserer automatisk et eksempel på et dokumentationsprojekt ved første implementering, så du kan begynde at skrive og tilpasse med det samme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zensical
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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