Installer Friendica med enkeltklikinstallation
Modent, selvhostet socialt netværk i fediverset, der fødererer med Mastodon, Diaspora, ActivityPub og mere.
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Hvad du kan bygge med Friendica
Friendica er et af de ældste og mest interoperable selvhostede sociale netværk i fediverset. Det federerer samtidigt over ActivityPub, Diaspora og sin egen DFRN-protokol – hvilket betyder, at din Friendica-instans kan forbinde med Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods og snesevis af andre netværk fra en enkelt konto. I modsætning til nyere platforme, der fokuserer på én protokol, blev Friendica specialbygget til maksimal føderationsrækkevidde på tværs af hele det decentraliserede sociale web.
At køre Friendica på din egen VPS giver dig fuldt ejerskab over din sociale identitet og data. Du vælger reglerne, beslutter hvilke netværk du vil føderere med, og beholder alle opslag, kontakter og medier under din direkte kontrol – uden reklamer og uden en platform, der kan forsvinde eller ændre sine vilkår i morgen.
Vigtige funktioner i Friendica
Universel føderation
Forbinder samtidigt til ActivityPub-, Diaspora- og DFRN-netværk — følg og interager med Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- og Diaspora-brugere fra én konto.
Avancerede indlægsformater
Understøtter lange indlæg med fuld BBCode- og Markdown-formatering, inline-billeder, filvedhæftninger og afstemninger — langt ud over grænsen på 500 tegn for mikrobloggingplatforme.
Kontakt med fokus på privatliv
Finkornede målgruppekontroller pr. opslag – del med alle, specifikke kontaktgrupper eller enkeltpersoner – hvilket giver dig Mastodon-lignende privatliv med Facebook-lignende gruppemekanik.
Forum og gruppekanaler
Opret emnebaserede forumkonti, som enhver fediverse-bruger kan tagge ind i, hvilket muliggør trådede fællesskabsdiskussioner på tværs af netværksgrænser.
Begivenheder og kalender
Indbygget begivenhedsoprettelse med RSVP og en personlig kalender, der synkroniseres på tværs af fødererede kontakter, nyttigt til fællesskabskoordinering uden eksterne værktøjer.
Pluginøkosystem
Udvid Friendica med officielle tilføjelser til LDAP-godkendelse, S3-lagring, push-notifikationer, yderligere OAuth-udbydere og krydspostering til andre platforme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Friendica
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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