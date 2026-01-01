Friendica er et af de ældste og mest interoperable selvhostede sociale netværk i fediverset. Det federerer samtidigt over ActivityPub, Diaspora og sin egen DFRN-protokol – hvilket betyder, at din Friendica-instans kan forbinde med Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods og snesevis af andre netværk fra en enkelt konto. I modsætning til nyere platforme, der fokuserer på én protokol, blev Friendica specialbygget til maksimal føderationsrækkevidde på tværs af hele det decentraliserede sociale web.

At køre Friendica på din egen VPS giver dig fuldt ejerskab over din sociale identitet og data. Du vælger reglerne, beslutter hvilke netværk du vil føderere med, og beholder alle opslag, kontakter og medier under din direkte kontrol – uden reklamer og uden en platform, der kan forsvinde eller ændre sine vilkår i morgen.