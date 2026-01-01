YOURLS (Your Own URL Shortener) er en lille, selvstændig PHP-applikation, der lader dig køre din egen URL-forkortelsestjeneste på dit domæne. I modsætning til kommercielle tjenester holder YOURLS alle klikdata og linkhåndtering fuldstændig under din kontrol — ingen hastighedsbegrænsninger, ingen abonnementsgebyrer og ingen tredjepartssporing af dit publikum.

Ud over grundlæggende forkortelse inkluderer YOURLS indbygget kliksporing, henvisningsanalyse og en REST API til programmatisk linkhåndtering. Et aktivt fællesskab har bygget over 300 plugins, der dækker alt fra QR-kodegenerering til geolokationsomdirigeringer, hvilket gør YOURLS til en af de mest udvidelige selvhostede linkforkortere, der findes.