Udrul YOURLS med enkeltklikinstallation.
Letvægts selvhostet PHP URL-forkorter med klikstatistik, 300+ plugins og en REST API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) er en lille, selvstændig PHP-applikation, der lader dig køre din egen URL-forkortelsestjeneste på dit domæne. I modsætning til kommercielle tjenester holder YOURLS alle klikdata og linkhåndtering fuldstændig under din kontrol — ingen hastighedsbegrænsninger, ingen abonnementsgebyrer og ingen tredjepartssporing af dit publikum.
Ud over grundlæggende forkortelse inkluderer YOURLS indbygget kliksporing, henvisningsanalyse og en REST API til programmatisk linkhåndtering. Et aktivt fællesskab har bygget over 300 plugins, der dækker alt fra QR-kodegenerering til geolokationsomdirigeringer, hvilket gør YOURLS til en af de mest udvidelige selvhostede linkforkortere, der findes.
Vigtige funktioner i YOURLS
Klikanalyse
Spor samlede klik, henvisninger og linkstatistikker, så du ved præcis, hvordan hver forkortet URL performer over tid.
Plugin-økosystem
Over 300 fællesskabsplugins udvider YOURLS med QR-koder, geolokations-omdirigeringer, linkforhåndsvisninger og mere – ingen brugerdefineret udvikling påkrævet.
REST API
Opret, udvid og hent linkstatistikker programmatisk via et indbygget API, hvilket gør YOURLS nemt at integrere i apps og automatiseringsarbejdsgange.
Brugerdefinerede nøgleord
Tildel mindeværdige brugerdefinerede slugs til ethvert link i stedet for tilfældige tegn, hvilket giver dig brandede URL'er som
yourdomain.com/launch.
Offentlig eller privat tilstand
Kør YOURLS som et privat værktøj for dit team eller åbn det offentligt – adgangskontrol er en enkelt konfigurationskontakt.
Bookmarkletsupport
Installer enkeltklik-bogmærket i enhver browser for at forkorte den aktuelle sides URL uden at forlade din arbejdsgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre YOURLS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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