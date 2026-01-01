Udrul Readur med et-klik-installation
Dokumenthåndteringssystem der bruger OCR til at omdanne scannede filer og billeder til fuldt søgbare arkiver.
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Hvad du kan bygge med Readur
Readur er en dokumenthåndteringsplatform, der udnytter OCR-teknologi til at omdanne papirdokumenter, scannede filer og billeder til søgbare digitale arkiver. Den accepterer PDF'er, billeder og Office-filer via træk-og-slip-upload eller en automatisk overvågningsmappe, udtrækker tekst uden at ændre de originale filer og indekserer alt i PostgreSQL til hurtig fuldtekstsøgning.
Selv-hosting af Readur holder følsomme dokumenter — juridiske optegnelser, medicinske filer, finansielle kvitteringer — under din eksklusive kontrol uden at uploade til tredjeparts OCR-tjenester, der kan beholde kopier eller dele indhold. Tokenbaseret autentificering og konfigurerbare OCR-indstillinger giver dig finkornet kontrol over behandlingssamtidighed, sprogregistrering og filtypebegrænsninger.
Vigtige funktioner i Readur
OCR Tekstekstraktion
Uddrager automatisk tekst fra scannede PDF'er og billeder, så hvert dokument bliver søgbart uden manuel transskription.
Overvågningsmappeautomatisering
Træk filer ind i en overvåget mappe, og Readur behandler og indekserer dem automatisk, hvilket eliminerer gentagne uploadtrin til masseindtagelse.
Fuldtekstsøgning
PostgreSQL-baseret fuldtekstsøgning returnerer øjeblikkeligt relevante dokumenter på tværs af hele dit arkiv, med indbygget filtrering og rangering.
Ikke-destruktiv behandling
Originale filer bevares nøjagtigt som uploadet – OCR-tekst lagres separat, så kildedokumenter forbliver bit-for-bit identiske.
Multiformatstøtte
Håndterer PDF'er, almindelige billedformater, almindelig tekst, RTF og Office-dokumenter i et enkelt samlet arkiv uden formatspecifikke arbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Readur
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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