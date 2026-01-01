Readur er en dokumenthåndteringsplatform, der udnytter OCR-teknologi til at omdanne papirdokumenter, scannede filer og billeder til søgbare digitale arkiver. Den accepterer PDF'er, billeder og Office-filer via træk-og-slip-upload eller en automatisk overvågningsmappe, udtrækker tekst uden at ændre de originale filer og indekserer alt i PostgreSQL til hurtig fuldtekstsøgning.

Selv-hosting af Readur holder følsomme dokumenter — juridiske optegnelser, medicinske filer, finansielle kvitteringer — under din eksklusive kontrol uden at uploade til tredjeparts OCR-tjenester, der kan beholde kopier eller dele indhold. Tokenbaseret autentificering og konfigurerbare OCR-indstillinger giver dig finkornet kontrol over behandlingssamtidighed, sprogregistrering og filtypebegrænsninger.