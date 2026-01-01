Marreta er en selvhostet webproxy, der henter og behandler websider for at levere rene, læsbare versioner strippet for sporingscookies, annoncer og adgangsbarrierer. Den normaliserer URL'er, fjerner støj fra HTML-output og cacher resultater lokalt, så gentagne læsninger returneres øjeblikkeligt. Brugerdefinerede domænespecifikke regler lader dig finjustere, hvordan specifikke sider renses og gengives.

At køre Marreta på din egen VPS betyder, at al behandling sker på infrastruktur, du kontrollerer – ingen tredjeparts læsetjeneste modtager din browserhistorik. Resultatet er et privat, hurtigt og selvstændigt alternativ til skybaserede læseproxies, med ingen brugsgrænser og ingen data, der forlader din server.