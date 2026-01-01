Udrul Marreta med ét-kliks installation.
Selvhostet webindholdsproxy, der henter og renser artikler til distraktionsfri, sporingsfri læsning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Marreta
Marreta er en selvhostet webproxy, der henter og behandler websider for at levere rene, læsbare versioner strippet for sporingscookies, annoncer og adgangsbarrierer. Den normaliserer URL'er, fjerner støj fra HTML-output og cacher resultater lokalt, så gentagne læsninger returneres øjeblikkeligt. Brugerdefinerede domænespecifikke regler lader dig finjustere, hvordan specifikke sider renses og gengives.
At køre Marreta på din egen VPS betyder, at al behandling sker på infrastruktur, du kontrollerer – ingen tredjeparts læsetjeneste modtager din browserhistorik. Resultatet er et privat, hurtigt og selvstændigt alternativ til skybaserede læseproxies, med ingen brugsgrænser og ingen data, der forlader din server.
Vigtige funktioner i Marreta
URL-rensning og normalisering
Fjerner sporingsparametre, omdirigeringer og forespørgselsstøj fra URL'er før hentning, hvilket producerer rene kanoniske links hver gang.
Cookiefri indholdshentning
Henter sider uden cookies eller identificerende headere, ved at omgå cookiesamtykkepopups og cookiebaserede adgangsporte.
HTML-optimering
Fjerner reklamer, scripts, popups og ikke-indholdselementer for at levere en ren, hurtigtindlæsende version af siden.
Intelligent cachelagring
Cachelagrer behandlede sider lokalt, så gentagne besøg returnerer øjeblikkeligt uden at genhente eller genbehandle kildesiden.
Domænespecifikke brugerdefinerede regler
Anvend webstedsspecifik CSS-fjernelse, JavaScript-injektion og brugerdefinerede headerregler eller cookieregler til at finjustere output for ethvert domæne.
JSON API-adgang
Hver behandlet URL er også tilgængelig som et JSON API-svar, hvilket gør Marreta nem at integrere i automatiseringsarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Marreta
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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