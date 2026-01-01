Udrul Datasette med étkliksininstallation
Open source-værktøj til at udforske, udgive og dele SQLite-databaser som interaktive hjemmesider og API'er.
Vælg en VPS-pakke til Datasette
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Datasette
Datasette er et open source-multiværktøj til udforskning og publicering af data. Det tager SQLite-databasefiler og omdanner dem øjeblikkeligt til interaktive, søgbare hjemmesider med en indbygget JSON API – ingen backend-programmering påkrævet. Journalister, forskere og datateams bruger Datasette til at dele datasæt offentligt, bygge datadrevne applikationer og prototype analyse-dashboards uden at skulle administrere kompleks infrastruktur.
Selv-hosting af Datasette på din egen VPS bevarer fuld kontrol over følsomme datasæt, giver dig mulighed for at installere brugerdefinerede plugins til visualisering og autentificering og giver dig en permanent, delbar URL for hver forespørgsel og tabelvisning, dine data indeholder.
Vigtige funktioner i Datasette
Øjeblikkelig datapublicering
Træk enhver SQLite databasefil ind i datavolumen, og Datasette serverer den øjeblikkeligt som et gennemseeligt, søgbart website.
Indbygget JSON API
Hver tabel, forespørgsel og række er automatisk tilgængelig som et JSON API-endepunkt, hvilket gør det nemt at bygge applikationer oven på dine data.
Kraftfuld SQL-udforsker
Kør vilkårlige SQL-forespørgsler direkte i browseren med en interaktiv forespørgselseditor og formaterede resultattabeller.
Pluginøkosystem
Udvid Datasette med over 100 fællesskabs-plugins til diagrammer, kort, godkendelse, fuldtekstsøgning og tilpassede eksportformater.
Facetteret søgning
Automatisk genererede facetter og filtre lader brugere dykke ned i store datasæt uden at skrive SQL.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Datasette
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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