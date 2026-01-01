Datasette er et open source-multiværktøj til udforskning og publicering af data. Det tager SQLite-databasefiler og omdanner dem øjeblikkeligt til interaktive, søgbare hjemmesider med en indbygget JSON API – ingen backend-programmering påkrævet. Journalister, forskere og datateams bruger Datasette til at dele datasæt offentligt, bygge datadrevne applikationer og prototype analyse-dashboards uden at skulle administrere kompleks infrastruktur.

Selv-hosting af Datasette på din egen VPS bevarer fuld kontrol over følsomme datasæt, giver dig mulighed for at installere brugerdefinerede plugins til visualisering og autentificering og giver dig en permanent, delbar URL for hver forespørgsel og tabelvisning, dine data indeholder.