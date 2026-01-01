Udrul Apache ShenYu med installation med ét klik
Højtydende Java-native API-gateway til serviceproxy, protokolkonvertering og API-styring i stor skala.
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Hvad du kan bygge med Apache ShenYu
Apache ShenYu er en open source, Java-native API-gateway bygget til mikrotjenestemiljøer, der kræver høj gennemstrømning og lav latenstid. Den fungerer som et samlet indgangspunkt for routing, protokolkonvertering og trafikstyring på tværs af tjenester bygget på Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket og mere. En hot-swappable plugin-arkitektur giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere trafikstyringspolitikker – ratebegrænsning, autentificering, WAF, circuit breaking – uden at genstarte gatewayen.
Den medfølgende admin-konsol giver dit team realtidsindsigt og dynamisk kontrol over routingregler, selektorer og systemtilladelser via et browserbaseret dashboard. Selv-hosting af ShenYu på din egen VPS holder API-trafik inden for din infrastruktur, eliminerer cloud-udgangsomkostninger pr. anmodning og giver dig mulighed for at håndhæve styringspolitikker uden at være afhængig af en administreret API-gateway-tjeneste.
Vigtige funktioner i Apache ShenYu
Hot-swappable plugins
Aktiver, deaktiver eller omkonfigurer trafikplugins – hastighedsbegrænsning, godkendelse, WAF og mere – under kørsel uden at genstarte gatewayen eller afbryde livetrafik.
Multiprotokolunderstøttelse
Proxyanmodninger på tværs af Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket og MQTT fra et enkelt gatewayindgangspunkt.
Dynamisk trafikkontrol
Definer routing-vælgere og -regler via admin-brugerfladen, der træder i kraft med det samme, hvilket giver driftsteamene finkornet kontrol over, hvilken upstream der modtager hver anmodning.
Indbygget observability
Distribueret sporing, målingseksport og struktureret logningsintegrationer giver dig ende-til-ende-synlighed i API-forsinkelse og fejlfrekvenser på tværs af alle proxy-tjenester.
OAuth 2.0 og JWT autentificering
Sikr API'er med OAuth 2.0, JWT-tokenvalidering eller brugerdefineret signaturverifikation på gateway-laget, før anmodninger når dine backend-tjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache ShenYu
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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