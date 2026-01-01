Apache ShenYu er en open source, Java-native API-gateway bygget til mikrotjenestemiljøer, der kræver høj gennemstrømning og lav latenstid. Den fungerer som et samlet indgangspunkt for routing, protokolkonvertering og trafikstyring på tværs af tjenester bygget på Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket og mere. En hot-swappable plugin-arkitektur giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere trafikstyringspolitikker – ratebegrænsning, autentificering, WAF, circuit breaking – uden at genstarte gatewayen.

Den medfølgende admin-konsol giver dit team realtidsindsigt og dynamisk kontrol over routingregler, selektorer og systemtilladelser via et browserbaseret dashboard. Selv-hosting af ShenYu på din egen VPS holder API-trafik inden for din infrastruktur, eliminerer cloud-udgangsomkostninger pr. anmodning og giver dig mulighed for at håndhæve styringspolitikker uden at være afhængig af en administreret API-gateway-tjeneste.