Deploy Healthchecks in one click installation.
Open-source cron job and background task monitoring that alerts you the moment a scheduled job fails to run.
Vælg en VPS-pakke til Healthchecks
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Healthchecks
Healthchecks monitors whether your periodic jobs actually run when they are supposed to. It works by expecting regular HTTP pings from your cron jobs, backup scripts, and scheduled tasks — if a ping doesn't arrive within the configured grace period, Healthchecks fires an alert through Slack, PagerDuty, email, Discord, Telegram, or any of its 50+ integrations.
Self-hosting Healthchecks on your VPS gives you unlimited checks at a fixed cost, complete privacy over operational metrics, and the reliability of dedicated infrastructure. Your monitoring service runs independently from the systems it watches, so a VPS-level failure is immediately visible to on-call teams.
Vigtige funktioner i Healthchecks
Simple Ping API
Integrate any cron job or script with a single HTTP GET or POST call — no agent installation and no SDK required for most monitoring scenarios.
50+ Notification Channels
Route alerts to Slack, Discord, Telegram, PagerDuty, Opsgenie, email, webhooks, and dozens more so the right team is notified instantly.
Cron Syntax Scheduling
Define exact schedules using standard cron syntax with configurable grace periods to allow for normal execution variance without false alarms.
Detailed Ping Logs
Every ping is logged with timestamp, duration, exit code, and captured output, giving you a full audit trail for debugging and compliance reporting.
Tag-Based Organization
Group related checks with tags and filter by environment, server, or service to manage hundreds of monitored jobs without losing visibility.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Healthchecks
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.