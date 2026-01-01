Op til 70% rabat på Healthchecks

Deploy Healthchecks in one click installation.

Open-source cron job and background task monitoring that alerts you the moment a scheduled job fails to run.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Deploy Healthchecks in one click installation.

Vælg en VPS-pakke til Healthchecks

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Healthchecks

Healthchecks monitors whether your periodic jobs actually run when they are supposed to. It works by expecting regular HTTP pings from your cron jobs, backup scripts, and scheduled tasks — if a ping doesn't arrive within the configured grace period, Healthchecks fires an alert through Slack, PagerDuty, email, Discord, Telegram, or any of its 50+ integrations.

Self-hosting Healthchecks on your VPS gives you unlimited checks at a fixed cost, complete privacy over operational metrics, and the reliability of dedicated infrastructure. Your monitoring service runs independently from the systems it watches, so a VPS-level failure is immediately visible to on-call teams.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Healthchecks

Simple Ping API

Integrate any cron job or script with a single HTTP GET or POST call — no agent installation and no SDK required for most monitoring scenarios.

50+ Notification Channels

Route alerts to Slack, Discord, Telegram, PagerDuty, Opsgenie, email, webhooks, and dozens more so the right team is notified instantly.

Cron Syntax Scheduling

Define exact schedules using standard cron syntax with configurable grace periods to allow for normal execution variance without false alarms.

Detailed Ping Logs

Every ping is logged with timestamp, duration, exit code, and captured output, giving you a full audit trail for debugging and compliance reporting.

Tag-Based Organization

Group related checks with tags and filter by environment, server, or service to manage hundreds of monitored jobs without losing visibility.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Healthchecks

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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