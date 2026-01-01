Fider er en open source-feedbackplatform, der bygger bro mellem produktteams og deres brugere. Dets offentlige afstemningsportal lader brugere indsende idéer, stemme på eksisterende anmodninger og deltage i diskussioner — hvilket sikrer, at de mest værdifulde funktioner prioriteres først. Teams kan opdatere statusser, kommunikere køreplansbeslutninger og holde deres fællesskab informeret gennem hele udviklingscyklussen.

Selv-hosting af Fider på din VPS holder al feedback og brugerdata under din kontrol, eliminerer prissætning pr. bruger fra hostede alternativer og lader dig tilpasse branding og autentificering, så det matcher dit produkts identitet.