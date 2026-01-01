Udrul Fider med én-klik-installation
Open source kundefeedbackplatform til indsamling af funktionønsker, afholdelse af fællesskabsafstemninger og gennemsigtig styring af produktkøreplaner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fider
Fider er en open source-feedbackplatform, der bygger bro mellem produktteams og deres brugere. Dets offentlige afstemningsportal lader brugere indsende idéer, stemme på eksisterende anmodninger og deltage i diskussioner — hvilket sikrer, at de mest værdifulde funktioner prioriteres først. Teams kan opdatere statusser, kommunikere køreplansbeslutninger og holde deres fællesskab informeret gennem hele udviklingscyklussen.
Selv-hosting af Fider på din VPS holder al feedback og brugerdata under din kontrol, eliminerer prissætning pr. bruger fra hostede alternativer og lader dig tilpasse branding og autentificering, så det matcher dit produkts identitet.
Vigtige funktioner i Fider
Fællesskabsafstemning
Brugere stemmer på funktionønsker, så produktteams objektivt kan prioritere, hvad der skal bygges næst, baseret på reel efterspørgsel frem for de mest højlydte stemmer.
Statussporing
Tildel statusser – planlagt, startet, afsluttet, afvist – for at holde fællesskabet informeret om fremskridtet for hvert forslag.
Fleksibel autentificering
Understøtter e-mail, OAuth og SSO loginmuligheder, så brugere kan engagere sig med mindst mulig friktion, hvilket øger indsendelses- og stemmeprocenterne.
Tilpassetbranding
Konfigurerbare logoer, farver og understøttelse af brugerdefinerede domæner lader dig præsentere feedbackportalen som en problemfri udvidelse af dit eget produkt.
E-mailnotifikationer
Automatiske notifikationer holder brugere engagerede ved at give dem besked, når deres forslag modtager stemmer, kommentarer eller statusopdateringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fider
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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