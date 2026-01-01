Op til 70% rabat på Mayan EDMS

Installer Mayan EDMS med enkeltklikinstallation.

Open source virksomhedsdokumenthåndtering med OCR, fuldtekstsøgning, arbejdsgange, rollebaserede tilladelser og versionsstyring.

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AI-administreret VPS
58,99kr./md.
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Installer Mayan EDMS med enkeltklikinstallation.

Vælg en VPS-pakke til Mayan EDMS

Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Mayan EDMS

Mayan EDMS er et gratis, open source-dokumenthåndteringssystem i virksomhedsklasse, der indfanger, lagrer, organiserer og henter din organisations dokumenter via en ren webgrænseflade. Bygget på Django og brugt i sundheds-, juridiske, offentlige og finansielle organisationer verden over, tilbyder Mayan OCR, fuldtekstsøgning, automatiserede arbejdsgange, finkornet rollebaseret adgangskontrol, versionshistorik og metadata-drevne arkiver — funktioner, der typisk findes i kommercielle DMS-produkter, som koster tusindvis af dollars pr. bruger.

Selv-hosting af Mayan EDMS på din VPS holder hvert dokument, revisionslog og arbejdsgang inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS. Dokumenter lagres krypteret i hvile, og det rige tilladelsessystem lader dig adskille synlighed mellem afdelinger, klienter eller compliance-områder.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Mayan EDMS

OCR og fuldtekstsøgning

Indbygget OCR udtrækker tekst fra scannede PDF'er og billeder, indekserer hvert ord for øjeblikkelig fuldtekstsøgning på tværs af hele dokumentbiblioteket.

Automatiserede arbejdsgange

Definer flertrinsgodkendelsesworkflows med betinget routing, parallel gennemgang og udløste handlinger ved dokumenttilstandsovergange.

Rollebaserede tilladelser

Granulær adgangskontrol på dokument-, arkiv- og metadata-typeniveau giver dig mulighed for at adskille synlighed efter afdeling, kunde eller overholdelsesomfang.

Kabinetter og metadata

Organiser dokumenter i hierarkiske mapper med brugerdefinerede metadatafelter, smarte arkiveringsregler og tag-baseret filtrering for hurtig genfinding.

Versionshistorik og revisionslog

Hver upload, redigering, kommentar og visning versioneres og revideres, hvilket giver fuld sporbarhed til overholdelse af regler og lovkrav.

REST API og integrationer

Omfattende REST API og webhooksystem gør det ligetil at integrere Mayan med eksisterende CRM'er, ERP og elektroniske signaturplatforme.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mayan EDMS

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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