Mayan EDMS er et gratis, open source-dokumenthåndteringssystem i virksomhedsklasse, der indfanger, lagrer, organiserer og henter din organisations dokumenter via en ren webgrænseflade. Bygget på Django og brugt i sundheds-, juridiske, offentlige og finansielle organisationer verden over, tilbyder Mayan OCR, fuldtekstsøgning, automatiserede arbejdsgange, finkornet rollebaseret adgangskontrol, versionshistorik og metadata-drevne arkiver — funktioner, der typisk findes i kommercielle DMS-produkter, som koster tusindvis af dollars pr. bruger.

Selv-hosting af Mayan EDMS på din VPS holder hvert dokument, revisionslog og arbejdsgang inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS. Dokumenter lagres krypteret i hvile, og det rige tilladelsessystem lader dig adskille synlighed mellem afdelinger, klienter eller compliance-områder.