Installer Mayan EDMS med enkeltklikinstallation.
Open source virksomhedsdokumenthåndtering med OCR, fuldtekstsøgning, arbejdsgange, rollebaserede tilladelser og versionsstyring.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mayan EDMS
Mayan EDMS er et gratis, open source-dokumenthåndteringssystem i virksomhedsklasse, der indfanger, lagrer, organiserer og henter din organisations dokumenter via en ren webgrænseflade. Bygget på Django og brugt i sundheds-, juridiske, offentlige og finansielle organisationer verden over, tilbyder Mayan OCR, fuldtekstsøgning, automatiserede arbejdsgange, finkornet rollebaseret adgangskontrol, versionshistorik og metadata-drevne arkiver — funktioner, der typisk findes i kommercielle DMS-produkter, som koster tusindvis af dollars pr. bruger.
Selv-hosting af Mayan EDMS på din VPS holder hvert dokument, revisionslog og arbejdsgang inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS. Dokumenter lagres krypteret i hvile, og det rige tilladelsessystem lader dig adskille synlighed mellem afdelinger, klienter eller compliance-områder.
Vigtige funktioner i Mayan EDMS
OCR og fuldtekstsøgning
Indbygget OCR udtrækker tekst fra scannede PDF'er og billeder, indekserer hvert ord for øjeblikkelig fuldtekstsøgning på tværs af hele dokumentbiblioteket.
Automatiserede arbejdsgange
Definer flertrinsgodkendelsesworkflows med betinget routing, parallel gennemgang og udløste handlinger ved dokumenttilstandsovergange.
Rollebaserede tilladelser
Granulær adgangskontrol på dokument-, arkiv- og metadata-typeniveau giver dig mulighed for at adskille synlighed efter afdeling, kunde eller overholdelsesomfang.
Kabinetter og metadata
Organiser dokumenter i hierarkiske mapper med brugerdefinerede metadatafelter, smarte arkiveringsregler og tag-baseret filtrering for hurtig genfinding.
Versionshistorik og revisionslog
Hver upload, redigering, kommentar og visning versioneres og revideres, hvilket giver fuld sporbarhed til overholdelse af regler og lovkrav.
REST API og integrationer
Omfattende REST API og webhooksystem gør det ligetil at integrere Mayan med eksisterende CRM'er, ERP og elektroniske signaturplatforme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mayan EDMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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