VERT er et open source-filkonverteringsværktøj, der behandler alt lokalt i browseren ved hjælp af WebAssembly. Filer forlader aldrig brugerens enhed — der er ingen serversidebehandling, ingen upload og ingen datalagring. Det konverterer dokumenter, billeder, lyd og video ved hjælp af FFmpeg-WASM.

Selv-hosting af VERT på en VPS gør det tilgængeligt som et privat teamværktøj, der er tilgængeligt fra enhver browser uden at være afhængig af tredjeparts konverteringstjenester. Batchkonvertering med træk-og-slip, ingen filstørrelsesbegrænsninger og nul sky-afhængighed gør det til et praktisk alternativ for privatlivsbevidste arbejdsgange.