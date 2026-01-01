Implementer VERT med et-klik-installation
Open source-filkonverter, der kører udelukkende i browseren ved hjælp af WebAssembly – ingen filuploads, komplet privatliv.
Vælg en VPS-pakke til VERT
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med VERT
VERT er et open source-filkonverteringsværktøj, der behandler alt lokalt i browseren ved hjælp af WebAssembly. Filer forlader aldrig brugerens enhed — der er ingen serversidebehandling, ingen upload og ingen datalagring. Det konverterer dokumenter, billeder, lyd og video ved hjælp af FFmpeg-WASM.
Selv-hosting af VERT på en VPS gør det tilgængeligt som et privat teamværktøj, der er tilgængeligt fra enhver browser uden at være afhængig af tredjeparts konverteringstjenester. Batchkonvertering med træk-og-slip, ingen filstørrelsesbegrænsninger og nul sky-afhængighed gør det til et praktisk alternativ for privatlivsbevidste arbejdsgange.
Vigtige funktioner i VERT
Behandling kun i browser
Al konvertering sker lokalt ved hjælp af WebAssembly – filer forlader aldrig brugerens browser, hvilket sikrer fuldstændig databeskyttelse.
Ingen filstørrelsesbegrænsninger
I modsætning til cloud-konvertere med uploadgrænser behandler VERT filer af enhver størrelse direkte i browseren ved hjælp af tilgængelig enhedshukommelse.
Multiformatunderstøttelse
Konverter dokumenter, billeder, lyd og video på tværs af snesevis af formater ved hjælp af FFmpeg-WASM konverteringsmotoren.
Batchkonvertering
Træk og slip flere filer på én gang, og konverter dem alle i en enkelt batchoperation uden at gentage trin.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre VERT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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