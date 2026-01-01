Udrul Spoolman med enkeltklikinstallation.
Selvhostet filamentrullesporer til 3D-printentusiaster til at administrere lagerbeholdning, forbrug og QR-kodelabels.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Spoolman
Spoolman er en selvhostet webapplikation til styring af 3D-print filament spoler. Den giver producenter og printfarme et centralt lager over hver spole — den sporer vægt, materiale, farve, producent og resterende filament, så du aldrig starter et print uden nok materiale. I modsætning til regneark eller huskesedler gemmer Spoolman alt i en letvægts SQLite-database, eksponerer en ren REST API til integration med Klipper og Moonraker og tilbyder en web-brugerflade, der er tilgængelig fra enhver browser på dit netværk.
Selvhosting af Spoolman på din egen VPS holder alle lagerdata private og altid tilgængelige, uden abonnementsgebyrer eller tredjeparts datadeling. Realtids WebSocket-opdateringer betyder, at hver tilsluttet klient øjeblikkeligt ser lagerændringer.
Vigtige funktioner i Spoolman
Spolelagersporing
Registrer producent, materiale, farve, vægt og resterende filament for hver spole, så du altid ved, hvad der er tilgængeligt, før du starter et print.
Klipper og Moonrakerintegration
REST API'en integreres nativt med Klipper og Moonraker, så din 3D-printer kan registrere spoleforbrug automatisk uden manuel logning.
QR-kodeetiketgenerator
Udskriv selvklæbende QR-etiketter til hver spole – en hurtig scanning fra enhver mobilbrowser viser den fulde materialeprofil og resterende vægt.
Realtids WebSocket-opdateringer
Lagerændringer sendes øjeblikkeligt til alle tilsluttede klienter via WebSockets, hvilket holder dashboards og slicers synkroniserede uden manuel opdatering.
Flere databasebackends
Standard er nul-konfigurations SQLite til enkeltbrugeropsætninger, med valgfri PostgreSQL- og MariaDB-understøttelse til delte printfarme og højere skrivevolumen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Spoolman
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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