Spoolman er en selvhostet webapplikation til styring af 3D-print filament spoler. Den giver producenter og printfarme et centralt lager over hver spole — den sporer vægt, materiale, farve, producent og resterende filament, så du aldrig starter et print uden nok materiale. I modsætning til regneark eller huskesedler gemmer Spoolman alt i en letvægts SQLite-database, eksponerer en ren REST API til integration med Klipper og Moonraker og tilbyder en web-brugerflade, der er tilgængelig fra enhver browser på dit netværk.

Selvhosting af Spoolman på din egen VPS holder alle lagerdata private og altid tilgængelige, uden abonnementsgebyrer eller tredjeparts datadeling. Realtids WebSocket-opdateringer betyder, at hver tilsluttet klient øjeblikkeligt ser lagerændringer.