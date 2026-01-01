Casdoor er en open source Identity and Access Management (IAM)-platform, der fungerer som en centraliseret autentificeringsserver til dine applikationer. Bygget med indbygget understøttelse af OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML og LDAP, giver den enhver applikation mulighed for at delegere brugerlogin til en enkelt betroet tjeneste — hvilket eliminerer login-systemer pr. app og giver brugere ét sæt legitimationsoplysninger på tværs af hele din stak.

Selv-hosting af Casdoor holder dine brugeres legitimationsoplysninger og sessionsdata fuldt ud under din kontrol, uden pris pr. bruger og uden leverandørbinding. Indbygget multifaktorautentificering, integrationer af socialt login og finkornede tilladelser via Casbin gør den til en komplet identitetsplatform for teams af enhver størrelse.