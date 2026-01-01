Op til 70% rabat på Casdoor

Udrul Casdoor med enkeltklikinstallation

Open source identitets- og adgangsstyringsplatform med OAuth 2.0, OIDC og SAML til centraliseret enkeltlogon.

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40,99  kr. /md.
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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
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160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
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268,99  kr.
81,99  kr. /md.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
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66% rabat
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484,99  kr.
163,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Casdoor

Casdoor er en open source Identity and Access Management (IAM)-platform, der fungerer som en centraliseret autentificeringsserver til dine applikationer. Bygget med indbygget understøttelse af OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML og LDAP, giver den enhver applikation mulighed for at delegere brugerlogin til en enkelt betroet tjeneste — hvilket eliminerer login-systemer pr. app og giver brugere ét sæt legitimationsoplysninger på tværs af hele din stak.

Selv-hosting af Casdoor holder dine brugeres legitimationsoplysninger og sessionsdata fuldt ud under din kontrol, uden pris pr. bruger og uden leverandørbinding. Indbygget multifaktorautentificering, integrationer af socialt login og finkornede tilladelser via Casbin gør den til en komplet identitetsplatform for teams af enhver størrelse.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Casdoor

Universelle SSO-protokoller

Understøttelse af OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML lader Casdoor fungere som identitetsudbyder for stort set enhver applikation ud af boksen.

Multifaktorautentifikation

Gennemtving TOTP, WebAuthn hardwarenøgler, SMS-koder eller Face ID på tværs af alle forbundne applikationer med MFA-politikker pr. app.

Socialloginudbydere

Indbyggede forbindelser til GitHub, Google, Microsoft og snesevis af andre udbydere lader brugere logge ind med eksisterende konti.

Finkornet adgangskontrol

Casbin-drevne ACL-, RBAC- og ABAC-politikker kontrollerer præcist, hvilke brugere og roller der kan få adgang til hvilke ressourcer på tværs af din stack.

Multi-organisationssupport

Administrer flere isolerede organisationer med separate brugerpuljer, applikationer og politikker fra en enkelt Casdoor-instans.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Casdoor

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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