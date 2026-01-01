Udrul Casdoor med enkeltklikinstallation
Open source identitets- og adgangsstyringsplatform med OAuth 2.0, OIDC og SAML til centraliseret enkeltlogon.
Vælg en VPS-pakke til Casdoor
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Casdoor
Casdoor er en open source Identity and Access Management (IAM)-platform, der fungerer som en centraliseret autentificeringsserver til dine applikationer. Bygget med indbygget understøttelse af OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML og LDAP, giver den enhver applikation mulighed for at delegere brugerlogin til en enkelt betroet tjeneste — hvilket eliminerer login-systemer pr. app og giver brugere ét sæt legitimationsoplysninger på tværs af hele din stak.
Selv-hosting af Casdoor holder dine brugeres legitimationsoplysninger og sessionsdata fuldt ud under din kontrol, uden pris pr. bruger og uden leverandørbinding. Indbygget multifaktorautentificering, integrationer af socialt login og finkornede tilladelser via Casbin gør den til en komplet identitetsplatform for teams af enhver størrelse.
Vigtige funktioner i Casdoor
Universelle SSO-protokoller
Understøttelse af OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML lader Casdoor fungere som identitetsudbyder for stort set enhver applikation ud af boksen.
Multifaktorautentifikation
Gennemtving TOTP, WebAuthn hardwarenøgler, SMS-koder eller Face ID på tværs af alle forbundne applikationer med MFA-politikker pr. app.
Socialloginudbydere
Indbyggede forbindelser til GitHub, Google, Microsoft og snesevis af andre udbydere lader brugere logge ind med eksisterende konti.
Finkornet adgangskontrol
Casbin-drevne ACL-, RBAC- og ABAC-politikker kontrollerer præcist, hvilke brugere og roller der kan få adgang til hvilke ressourcer på tværs af din stack.
Multi-organisationssupport
Administrer flere isolerede organisationer med separate brugerpuljer, applikationer og politikker fra en enkelt Casdoor-instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Casdoor
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.