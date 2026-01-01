Implementer LDAP Account Manager med et-klik installation
Web-frontend til administration af brugere, grupper og objekter i et OpenLDAP-bibliotek via en brugervenlig browser-brugerflade.
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Hvad du kan bygge med LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) er en moden, open source web-grænseflade til administration af konti, der er gemt i en LDAP-mappe. I stedet for at redigere LDIF-filer eller kæmpe med ldapsearch- og ldapmodify-kommandoer, administrerer administratorer Unix- og Samba-brugere, grupper, værter, DHCP-poster, Kopano-konti og Asterisk-udvidelser via en browser. LAM forstår de mest almindelige LDAP-skemaer ud af boksen og leveres med typebevidste editorer til hver.
Denne skabelon samler LAM med en OpenLDAP-mappestrukturserver, så hele identitetsstakken kører på en enkelt VPS bag Traefik HTTPS. Selv-hosting af LAM holder mappekredentialer, gruppemedlemskaber og identitetsdata inden for din egen infrastruktur uden afhængighed af tredjeparts identitetsudbydere eller SaaS-gebyrer pr. plads.
Vigtige funktioner i LDAP Account Manager
Browserbaseret administrationsbrugerflade
Administrer brugere, grupper, værter og andre LDAP-objekter via en fanebaseret webgrænseflade i stedet for LDIF-filer og kommandolinjeværktøjer.
Medfølgende OpenLDAP-server
Leveres med et OpenLDAP-bibliotek, der er forudkonfigureret mod den valgte base-DN, så implementeringen leverer både biblioteket og dets administrations-UI.
Kontotypemoduler
Indbyggede editorer til Unix-konti, Samba-domæner, Kopano, Asterisk, DHCP, mailaliasser og FreeRadius dækker de fleste mappeskemaer uden brugerdefineret kode.
CSV-import og PDF-eksport
Masseopret konti fra regneark, og generer udskrivbare PDF-kontooversigter til nyansatte direkte fra katalogdataene.
Granulær adgangskontrol
Serverprofiler, kontoprofiler og tilladelser på modulniveau giver dig mulighed for at delegere dele af mappeadministrationen uden at give fulde LDAP-administratorrettigheder.
Flersproget grænseflade
Oversat til mere end et dusin sprog, så administrative teams kan arbejde på deres foretrukne sprog mod den samme delte mappe.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LDAP Account Manager
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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