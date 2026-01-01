LDAP Account Manager (LAM) er en moden, open source web-grænseflade til administration af konti, der er gemt i en LDAP-mappe. I stedet for at redigere LDIF-filer eller kæmpe med ldapsearch- og ldapmodify-kommandoer, administrerer administratorer Unix- og Samba-brugere, grupper, værter, DHCP-poster, Kopano-konti og Asterisk-udvidelser via en browser. LAM forstår de mest almindelige LDAP-skemaer ud af boksen og leveres med typebevidste editorer til hver.

Denne skabelon samler LAM med en OpenLDAP-mappestrukturserver, så hele identitetsstakken kører på en enkelt VPS bag Traefik HTTPS. Selv-hosting af LAM holder mappekredentialer, gruppemedlemskaber og identitetsdata inden for din egen infrastruktur uden afhængighed af tredjeparts identitetsudbydere eller SaaS-gebyrer pr. plads.