Plane er en kraftfuld open source-projektstyringsplatform, der fungerer som et moderne alternativ til Jira, Linear, Monday.com og ClickUp. Teams sporer problemer, kører sprintcyklusser med burn-down-diagrammer, planlægger produktkøreplaner og samarbejder i realtid — alt sammen uden pris per bruger eller at data forlader din infrastruktur.

Den selvhostede implementering inkluderer PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ-meddelelseskø og MinIO-objektlagring for en fuldt selvstændig opsætning. I modsætning til SaaS-projektværktøjer, der opkræver betaling per plads, giver kørsel af Plane på din VPS ubegrænsede brugere og projekter til en fast infrastrukturpris med fuld dataejerskab.