Installer Plane med et-klik-installation.
Open source-projektstyringsplatform til problemsporing, sprintcyklusser og produktkøreplaner – et selvhostet alternativ til Jira og Linear.
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Hvad du kan bygge med Plane
Plane er en kraftfuld open source-projektstyringsplatform, der fungerer som et moderne alternativ til Jira, Linear, Monday.com og ClickUp. Teams sporer problemer, kører sprintcyklusser med burn-down-diagrammer, planlægger produktkøreplaner og samarbejder i realtid — alt sammen uden pris per bruger eller at data forlader din infrastruktur.
Den selvhostede implementering inkluderer PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ-meddelelseskø og MinIO-objektlagring for en fuldt selvstændig opsætning. I modsætning til SaaS-projektværktøjer, der opkræver betaling per plads, giver kørsel af Plane på din VPS ubegrænsede brugere og projekter til en fast infrastrukturpris med fuld dataejerskab.
Vigtige funktioner i Plane
Problemsporing
Opret og administrer arbejdsopgaver med formateret tekst, filvedhæftninger, underopgaver og tværgående projektreferencer i én centraliseret visning.
Sprintcyklusser
Afhold agile sprints med burn-down-diagrammer og sporing af teamets momentum for at holde udviklingstempoet på tidsplanen.
Produktkøreplaner
Planlæg og kommuniker produktretning med visuelle køreplaner, der linker direkte til de opgaver og moduler, der leverer hver milepæl.
Realtidssamarbejde
Liveopdateringer sikrer, at hvert teammedlem ser den seneste problemstatus, kommentarer og opgaver uden manuelle opdateringer.
Tilpasselige visninger
Opret filtrerede tavle-, liste- og kalendervisninger, der kan gemmes og deles på tværs af teamet for ensartet projektindsigt.
Moduler og Analyse
Gruppér relaterede problemer i moduler til komplekse projekter, og spor derefter fremskridt med indbygget analyse og tendensvisualiseringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plane
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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