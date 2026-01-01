Installer Apache Guacamole med enkeltklikinstallation
Klientløs fjernskrivebordsgateway til adgang til RDP-, SSH-, VNC- og Telnet-forbindelser direkte fra din webbrowser.
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Hvad du kan bygge med Apache Guacamole
Apache Guacamole er en klientløs fjernskrivebordsgateway, der lader dig tilgå RDP-, VNC-, SSH- og Telnet-servere fra enhver moderne webbrowser — ingen plugins, ingen native klientsoftware og ingen opsætning pr. enhed. Browseren håndterer rendering, mens en server-side dæmon oversætter protokoller, hvilket gør fjernadgang lige så simpelt som at åbne en URL.
Selv-hosting af Guacamole på din egen VPS forvandler din server til en central jump host til administration af fjernmaskiner overalt i verden. Indbygget brugeradministration, revisionslogfiler og forbindelsesdeling gør den lige så nyttig for solo-administratorer og små teams, samtidig med at alle legitimationsoplysninger og sessioner holdes under din direkte kontrol.
Vigtige funktioner i Apache Guacamole
Klientløs browseradgang
Opret forbindelse til enhver RDP-, VNC-, SSH- eller Telnet-vært direkte fra en browserfane – ingen klientsoftware, ingen plugins, ingen firewall-løsninger.
Multiprotokolsupport
Indbyggede adaptere til RDP, VNC, SSH, Telnet og Kubernetes dækker de daglige behov hos administratorer, udviklere og sikkerhedsteams.
Centraliserede legitimationsoplysninger
Gem serveradgangskoder, SSH-nøgler og certifikater én gang i Guacamole, og giv brugere adgang uden nogensinde at dele de underliggende hemmeligheder.
Bruger- og gruppeadministration
Rollebaserede tilladelser, LDAP- og SAML-integration og adgangsregler pr. forbindelse holder store teams organiserede, efterhånden som forbindelseslageret vokser.
Sessionoptagelse og revision
Valgfri sessionsoptagelse og detaljerede aktivitetslogge gør det nemt at kontrollere, hvem der oprettede forbindelse hvor, og hvad de foretog sig.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Guacamole
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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