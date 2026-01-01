Op til 70% rabat på Apache Guacamole

Installer Apache Guacamole med enkeltklikinstallation

Klientløs fjernskrivebordsgateway til adgang til RDP-, SSH-, VNC- og Telnet-forbindelser direkte fra din webbrowser.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Installer Apache Guacamole med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Apache Guacamole

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Apache Guacamole

Apache Guacamole er en klientløs fjernskrivebordsgateway, der lader dig tilgå RDP-, VNC-, SSH- og Telnet-servere fra enhver moderne webbrowser — ingen plugins, ingen native klientsoftware og ingen opsætning pr. enhed. Browseren håndterer rendering, mens en server-side dæmon oversætter protokoller, hvilket gør fjernadgang lige så simpelt som at åbne en URL.

Selv-hosting af Guacamole på din egen VPS forvandler din server til en central jump host til administration af fjernmaskiner overalt i verden. Indbygget brugeradministration, revisionslogfiler og forbindelsesdeling gør den lige så nyttig for solo-administratorer og små teams, samtidig med at alle legitimationsoplysninger og sessioner holdes under din direkte kontrol.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Apache Guacamole

Klientløs browseradgang

Opret forbindelse til enhver RDP-, VNC-, SSH- eller Telnet-vært direkte fra en browserfane – ingen klientsoftware, ingen plugins, ingen firewall-løsninger.

Multiprotokolsupport

Indbyggede adaptere til RDP, VNC, SSH, Telnet og Kubernetes dækker de daglige behov hos administratorer, udviklere og sikkerhedsteams.

Centraliserede legitimationsoplysninger

Gem serveradgangskoder, SSH-nøgler og certifikater én gang i Guacamole, og giv brugere adgang uden nogensinde at dele de underliggende hemmeligheder.

Bruger- og gruppeadministration

Rollebaserede tilladelser, LDAP- og SAML-integration og adgangsregler pr. forbindelse holder store teams organiserede, efterhånden som forbindelseslageret vokser.

Sessionoptagelse og revision

Valgfri sessionsoptagelse og detaljerede aktivitetslogge gør det nemt at kontrollere, hvem der oprettede forbindelse hvor, og hvad de foretog sig.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Guacamole

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Vælg
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Kør Visual Studio Code i din browser overalt

Vælg
Adminer

Adminer

Fuldt udstyret databaseadministrationsgrænseflade, der understøtter 11+ databasesystemer

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.