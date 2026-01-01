Apache Guacamole er en klientløs fjernskrivebordsgateway, der lader dig tilgå RDP-, VNC-, SSH- og Telnet-servere fra enhver moderne webbrowser — ingen plugins, ingen native klientsoftware og ingen opsætning pr. enhed. Browseren håndterer rendering, mens en server-side dæmon oversætter protokoller, hvilket gør fjernadgang lige så simpelt som at åbne en URL.

Selv-hosting af Guacamole på din egen VPS forvandler din server til en central jump host til administration af fjernmaskiner overalt i verden. Indbygget brugeradministration, revisionslogfiler og forbindelsesdeling gør den lige så nyttig for solo-administratorer og små teams, samtidig med at alle legitimationsoplysninger og sessioner holdes under din direkte kontrol.