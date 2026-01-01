MeTube er en browserbaseret frontend til yt-dlp, der lader dig downloade videoer fra YouTube og over 1.000 andre platforme fra enhver enhed uden at installere software. Den understøtter kvalitetsvalg op til 4K, udtrækning af kun lyd til MP3, download af afspilningslister og kanaler samt en downloadkø i realtid med statussporing — alt sammen fra en ren, mobilvenlig grænseflade.

Selv-hosting af MeTube på din VPS betyder, at downloads kører med datacenterhastigheder, filer gemmes serverside til senere hentning, og tjenesten fortsætter med at fungere, selv når platforme ændrer sig — uafhængigt af browserudvidelser, der går i stykker, eller kommercielle downloadværktøjer, der pålægger kvalitetsbegrænsninger og kræver konti.