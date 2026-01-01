Installer MeTube med enkeltklikinstallation.
Selvhostet webgrænseflade til download af videoer fra YouTube og 1.000+ andre sider via yt-dlp.
Vælg en VPS-pakke til MeTube
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MeTube
MeTube er en browserbaseret frontend til yt-dlp, der lader dig downloade videoer fra YouTube og over 1.000 andre platforme fra enhver enhed uden at installere software. Den understøtter kvalitetsvalg op til 4K, udtrækning af kun lyd til MP3, download af afspilningslister og kanaler samt en downloadkø i realtid med statussporing — alt sammen fra en ren, mobilvenlig grænseflade.
Selv-hosting af MeTube på din VPS betyder, at downloads kører med datacenterhastigheder, filer gemmes serverside til senere hentning, og tjenesten fortsætter med at fungere, selv når platforme ændrer sig — uafhængigt af browserudvidelser, der går i stykker, eller kommercielle downloadværktøjer, der pålægger kvalitetsbegrænsninger og kræver konti.
Vigtige funktioner i MeTube
1.000+ understøttede websteder
Download fra YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud og over tusind andre video- og lydplatforme.
Kvalitet op til 4K
Vælg den præcise opløsning og det format, du har brug for, herunder udtrækning af kun lyd til MP3 eller andre formater.
Afspilningslistedownloads
Sæt en hel afspilningsliste eller kanal i kø til batchdownload, og lad serveren behandle det i baggrunden.
Browserbaseret adgang
Ingen klientsoftware nødvendig – administrer downloads fra enhver telefon, tablet eller computer med en webbrowser.
Datacenterdownloadhastigheder
Downloads kører på din VPS med fuld serverbåndbredde, hvilket frigør din lokale enhed og internetforbindelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MeTube
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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