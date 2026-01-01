Installer useSend med et-klik-installation.
Open source-e-mailafsendelsesinfrastruktur – host selv din transaktions- og marketinge-mailplatform.
Vælg en VPS-pakke til useSend
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med useSend
useSend er et open source-alternativ til Resend, SendGrid og Postmark, der lader dig eje hele din e-mailafsendelsesstak. Bygget på Next.js med AWS SES som leveringsbackend, giver den en ren REST API og SMTP-gateway til både transaktions- og marketing-e-mails — uden gebyrer pr. e-mail eller leverandørlåsning.
Selv-hosting af useSend på din VPS lægger dine afsendelsesdomæner, abonnentlister og e-mailanalyse fuldstændigt under din kontrol. Du får et samlet dashboard til overvågning af leveringsevne, domæneadministration, håndtering af bounces og webhooks samt kampagneplanlægning — alt sammen fra infrastruktur, du selv ejer.
Vigtige funktioner i useSend
REST API og SMTP
Send e-mails via en udviklervenlig REST API eller standard SMTP — direkte kompatibel med eksisterende applikationer og e-mail-biblioteker.
Leveringsanalyser
Følg leverede, åbnede, klikkede og afviste e-mails i realtid med et indbygget analysedashboard.
Domæneadministration
Tilføj og verificer brugerdefinerede afsenderdomæner med DNS-postvejledning, og bevar e-mail-omdømmet knyttet til din egen infrastruktur.
Planlagt afsendelse
Sæt e-mails i kø til fremtidig levering ved hjælp af Schedule API'en, hvilket muliggør drip-kampagner og tidszonebevidste transaktionsflows.
Webhookbegivenheder
Modtag realtidsleveringshændelser – afvisninger, klager, åbninger og klik – via konfigurerbare webhooks til viderebehandling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre useSend
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.