useSend er et open source-alternativ til Resend, SendGrid og Postmark, der lader dig eje hele din e-mailafsendelsesstak. Bygget på Next.js med AWS SES som leveringsbackend, giver den en ren REST API og SMTP-gateway til både transaktions- og marketing-e-mails — uden gebyrer pr. e-mail eller leverandørlåsning.

Selv-hosting af useSend på din VPS lægger dine afsendelsesdomæner, abonnentlister og e-mailanalyse fuldstændigt under din kontrol. Du får et samlet dashboard til overvågning af leveringsevne, domæneadministration, håndtering af bounces og webhooks samt kampagneplanlægning — alt sammen fra infrastruktur, du selv ejer.