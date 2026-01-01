LavinMQ er en letvægts, højtydende meddelelsesmægler bygget omkring AMQP 0-9-1-protokollen. Designet med gennemstrømning for øje yder den op til en million meddelelser i sekundet, samtidig med at den opretholder lavt hukommelses- og CPU-forbrug — hvilket gør den til et ideelt valg for teams, der har brug for pålidelig meddelelsesudveksling uden store infrastrukturomkostninger.

Selv-hosting af LavinMQ på din VPS giver dig fuld kontrol over din meddelelsesinfrastruktur. Den understøtter direkte, emne-, fanout- og avancerede udvekslingstyper, sammen med klyngedannelse, føderation, stream-køer, MQTT og Prometheus-overvågning — alt, hvad der er nødvendigt for produktionsklare meddelelsespipelines.