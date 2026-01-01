Installer LavinMQ med et-klik installation.
Højtydende AMQP-meddelelsesmægler, der leverer op til en million meddelelser i sekundet med en indbygget webadministrations-UI.
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Hvad du kan bygge med LavinMQ
LavinMQ er en letvægts, højtydende meddelelsesmægler bygget omkring AMQP 0-9-1-protokollen. Designet med gennemstrømning for øje yder den op til en million meddelelser i sekundet, samtidig med at den opretholder lavt hukommelses- og CPU-forbrug — hvilket gør den til et ideelt valg for teams, der har brug for pålidelig meddelelsesudveksling uden store infrastrukturomkostninger.
Selv-hosting af LavinMQ på din VPS giver dig fuld kontrol over din meddelelsesinfrastruktur. Den understøtter direkte, emne-, fanout- og avancerede udvekslingstyper, sammen med klyngedannelse, føderation, stream-køer, MQTT og Prometheus-overvågning — alt, hvad der er nødvendigt for produktionsklare meddelelsespipelines.
Vigtige funktioner i LavinMQ
Høj gennemstrømning
Benchmarktestet til op til en million meddelelser pr. sekund leverer LavinMQ enestående ydeevne til krævende meddelelsesarbejdsbelastninger.
AMQP og MQTT Understøttelse
Understøtter som standard AMQP 0-9-1- og MQTT-protokoller, hvilket gør den kompatibel med et bredt udvalg af meddelelsesklienter og -biblioteker.
Webadministrationsbrugerflade
Indbygget administrationsgrænseflade lader dig overvåge køer, udvekslinger, forbindelser og meddelelseshastigheder fra enhver browser.
Avancerede udvekslingstyper
Understøtter direkte, emne, fanout, konsistent hash, dead letter og forsinkede meddelelsesudvekslinger for fleksibel routinglogik.
Klyngedannelse og Føderation
Skaler horisontalt med indbygget klyngedannelse og føderationsunderstøttelse til distribuerede, højtilgængelige implementeringer.
Prometheusintegration
Udstiller metrics til Prometheus-scraping, hvilket muliggør problemfri integration med Grafana-dashboards og alarmerings-pipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LavinMQ
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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