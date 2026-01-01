Installer SFTPGo med ét klik
Fuldgyldig, hændelsesdrevet filoverførselsserver med understøttelse af SFTP, FTP, WebDAV og HTTP med en indbygget webadministrationsgrænseflade.
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Hvad du kan bygge med SFTPGo
SFTPGo er en komplet open source-filoverførselsserver, der er bygget op omkring en hændelsesdrevet arkitektur. Den understøtter flere protokoller fra en enkelt installation — SFTP, FTPS, WebDAV og HTTP/HTTPS — samt flere lager-backends, herunder lokale filsystemer, Amazon S3, Google Cloud Storage og Azure Blob Storage. En indbygget WebAdmin-grænseflade giver administratorer fuld kontrol over brugere, grupper, kvoter og adgangspolitikker, mens en WebClient-grænseflade lader slutbrugere administrere deres egne filer direkte i en browser uden yderligere software.
Selv-hosting af SFTPGo på din egen VPS holder filoverførselsinfrastrukturen under din kontrol. Du indstiller opbevaringspolitikker, adgangsregler og lager-backends — uden gebyrer pr. bruger, ingen forbrugsgrænser og ingen data, der forlader din infrastruktur.
Vigtige funktioner i SFTPGo
Multiprotokolunderstøttelse
SFTP, FTPS, WebDAV og HTTP/HTTPS leveres alle fra en enkelt server, så klienter, der forbinder med enhver standardprotokol, understøttes uden yderligere implementeringer.
Webadministration
Fuld browserbaseret WebAdmin-grænseflade til administration af brugere, grupper, mapper, kvoter og hændelsesregler uden kommandolinjeadgang.
Flere lagerbackends
Opret forbindelse til lokalt lager, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage eller eksterne SFTP-servere, og præsenter dem som et samlet mappetræ for brugere.
Begivenhedsdrevet automatisering
Definer regler, der udløser webhooks, e-mailnotifikationer eller brugerdefinerede scripts ved filhændelser såsom uploads, downloads eller sletninger.
Brugerkvoter
Håndhæv uafhængige lager- og båndbreddegrænser pr. bruger eller pr. mappe for at forhindre, at en enkeltkonto forbruger overdrevne ressourcer.
To-faktor godkendelse
TOTP-baseret 2FA for både administratorkonti og slutbrugerkonti tilføjer et kritisk lag af beskyttelse mod uautoriseret adgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SFTPGo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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