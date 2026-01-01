SFTPGo er en komplet open source-filoverførselsserver, der er bygget op omkring en hændelsesdrevet arkitektur. Den understøtter flere protokoller fra en enkelt installation — SFTP, FTPS, WebDAV og HTTP/HTTPS — samt flere lager-backends, herunder lokale filsystemer, Amazon S3, Google Cloud Storage og Azure Blob Storage. En indbygget WebAdmin-grænseflade giver administratorer fuld kontrol over brugere, grupper, kvoter og adgangspolitikker, mens en WebClient-grænseflade lader slutbrugere administrere deres egne filer direkte i en browser uden yderligere software.

Selv-hosting af SFTPGo på din egen VPS holder filoverførselsinfrastrukturen under din kontrol. Du indstiller opbevaringspolitikker, adgangsregler og lager-backends — uden gebyrer pr. bruger, ingen forbrugsgrænser og ingen data, der forlader din infrastruktur.