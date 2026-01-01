Implementer PiGallery2 i étklikinstallation.
Hurtigt, mappebaseret selvhostet fotogalleri, der omdanner en mappe med billeder på disken til et poleret webalbum.
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Hvad du kan bygge med PiGallery2
PiGallery2 er et open source selvhostet fotogalleri, der tager en mappe med billeder på disken og serverer den som et hurtigt, moderne webgalleri — ingen uploadpipeline, ingen proprietær database, ingen SaaS-afhængighed. Den mappestruktur, du allerede bruger, bliver den albumstruktur, besøgende kan gennemse, så det fungerer lige godt til personlige fotoarkiver, begivenhedsgallerier, familieferiealbummer og letvægtsporteføljer.
Selvhosting af PiGallery2 på din egen VPS holder fotos og metadata inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en offentlig fototjeneste, der udvinder billedindhold til ansigtsgenkendelse eller træningsdata. Node.js-backend'en er bevidst letvægtig — den er designet til at køre godt på en Raspberry Pi — så en lille VPS-plan komfortabelt hoster titusinder af billeder, samtidig med at den stadig serverer hurtige miniaturebilleder og en rig brugerflade.
Vigtige funktioner i PiGallery2
Mappeførstmodel
Hurtige miniaturebilleder
Baggrundsindekseringsprogrammet genererer miniaturebilleder i flere størrelser, som cachelagres på disken, så besøgende får en jævn scrolling, selv ved kolde indlæsninger.
EXIF og kortvisning
Læser EXIF-metadata til at drive infosider pr. foto, geotaggede kortvisninger og søgning efter kamera, dato eller tag.
Søgning og filtrering
Søg efter datointerval, placering, ansigter, tags, bedømmelser eller filnavn uden eksterne indekseringsværktøjer – al metadata forbliver i den lokale SQLite DB.
Deling og privatliv
Generer delbare links pr. album med valgfri adgangskoder og udløbsdatoer, eller begræns adgangen til albums kun til godkendte brugere.
Skrivebeskyttet bibliotek
Billedmappen er monteret skrivebeskyttet, så serveren ikke ved et uheld kan ændre eller slette originale billeder under scanninger eller generering af miniaturebilleder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PiGallery2
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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