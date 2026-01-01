Op til 70% rabat på PiGallery2

Implementer PiGallery2 i étklikinstallation.

Hurtigt, mappebaseret selvhostet fotogalleri, der omdanner en mappe med billeder på disken til et poleret webalbum.

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40,99kr./md.
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Implementer PiGallery2 i étklikinstallation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med PiGallery2

PiGallery2 er et open source selvhostet fotogalleri, der tager en mappe med billeder på disken og serverer den som et hurtigt, moderne webgalleri — ingen uploadpipeline, ingen proprietær database, ingen SaaS-afhængighed. Den mappestruktur, du allerede bruger, bliver den albumstruktur, besøgende kan gennemse, så det fungerer lige godt til personlige fotoarkiver, begivenhedsgallerier, familieferiealbummer og letvægtsporteføljer.

Selvhosting af PiGallery2 på din egen VPS holder fotos og metadata inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en offentlig fototjeneste, der udvinder billedindhold til ansigtsgenkendelse eller træningsdata. Node.js-backend'en er bevidst letvægtig — den er designet til at køre godt på en Raspberry Pi — så en lille VPS-plan komfortabelt hoster titusinder af billeder, samtidig med at den stadig serverer hurtige miniaturebilleder og en rig brugerflade.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i PiGallery2

Mappeførstmodel

Din eksisterende mappestruktur bliver albumhierarkiet – slip nye billeder ind via SCP, rsync eller et synkroniseringsværktøj, og de vises automatisk i galleriet.

Hurtige miniaturebilleder

Baggrundsindekseringsprogrammet genererer miniaturebilleder i flere størrelser, som cachelagres på disken, så besøgende får en jævn scrolling, selv ved kolde indlæsninger.

EXIF og kortvisning

Læser EXIF-metadata til at drive infosider pr. foto, geotaggede kortvisninger og søgning efter kamera, dato eller tag.

Søgning og filtrering

Søg efter datointerval, placering, ansigter, tags, bedømmelser eller filnavn uden eksterne indekseringsværktøjer – al metadata forbliver i den lokale SQLite DB.

Deling og privatliv

Generer delbare links pr. album med valgfri adgangskoder og udløbsdatoer, eller begræns adgangen til albums kun til godkendte brugere.

Skrivebeskyttet bibliotek

Billedmappen er monteret skrivebeskyttet, så serveren ikke ved et uheld kan ændre eller slette originale billeder under scanninger eller generering af miniaturebilleder.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre PiGallery2

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

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Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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