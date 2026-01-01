PiGallery2 er et open source selvhostet fotogalleri, der tager en mappe med billeder på disken og serverer den som et hurtigt, moderne webgalleri — ingen uploadpipeline, ingen proprietær database, ingen SaaS-afhængighed. Den mappestruktur, du allerede bruger, bliver den albumstruktur, besøgende kan gennemse, så det fungerer lige godt til personlige fotoarkiver, begivenhedsgallerier, familieferiealbummer og letvægtsporteføljer.

Selvhosting af PiGallery2 på din egen VPS holder fotos og metadata inden for infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for en offentlig fototjeneste, der udvinder billedindhold til ansigtsgenkendelse eller træningsdata. Node.js-backend'en er bevidst letvægtig — den er designet til at køre godt på en Raspberry Pi — så en lille VPS-plan komfortabelt hoster titusinder af billeder, samtidig med at den stadig serverer hurtige miniaturebilleder og en rig brugerflade.