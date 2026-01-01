mStream er en letvægts, Node.js-baseret musikstreamingserver, der fokuserer på at få din samling online med minimal opsætning. Læg din musik i biblioteksvolumen, og mStream scanner, indekserer og serverer den automatisk via en ren, responsiv webafspiller — plus native iOS- og Android-apps, der bruger den samme backend API til offline lytning og gapless afspilning på mobil.

Selv-hosting af mStream på en VPS giver dig privat, altid-tilgængelig adgang til dit musikbibliotek fra enhver enhed, uden lagerbegrænsninger, enhedsbegrænsninger eller licensproblemer fra kommercielle streamingtjenester. Standard offentlig tilstand prioriterer øjeblikkelig brugervenlighed; brugerkonti kan tilføjes via admin UI, når du beslutter at eksponere serveren offentligt.