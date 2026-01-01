Installer mStream med ét-klik installation.
Letvægts selvhostet musikstreamingserver med en ren webafspiller og native mobilapps.
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Hvad du kan bygge med mStream
mStream er en letvægts, Node.js-baseret musikstreamingserver, der fokuserer på at få din samling online med minimal opsætning. Læg din musik i biblioteksvolumen, og mStream scanner, indekserer og serverer den automatisk via en ren, responsiv webafspiller — plus native iOS- og Android-apps, der bruger den samme backend API til offline lytning og gapless afspilning på mobil.
Selv-hosting af mStream på en VPS giver dig privat, altid-tilgængelig adgang til dit musikbibliotek fra enhver enhed, uden lagerbegrænsninger, enhedsbegrænsninger eller licensproblemer fra kommercielle streamingtjenester. Standard offentlig tilstand prioriterer øjeblikkelig brugervenlighed; brugerkonti kan tilføjes via admin UI, når du beslutter at eksponere serveren offentligt.
Vigtige funktioner i mStream
Slip-og-stream-bibliotek
Tilføj filer til musikmappen, og mStream opfanger dem automatisk – intet manuelt importtrin, ingen mediescanner, der skal konfigureres først.
Native mobilapps
Officielle iOS- og Android-apps forbinder til din server til offlineafspilning, sømløse overgange og mobilvenlig transkodning.
Flerbrugerkonti
Valgfrie brugerkonti med adgangskontrol pr. bibliotek lader husstande dele én server uden at flette musiksamlinger.
Responsiv webafspiller
Moderne HTML5-afspiller, der fungerer problemfrit på desktop- og mobilbrowsere med afspilningslister, søgning, albumcover og blandefunktion.
Admin UI til justering
Live admin-grænsefladen styrer funktioner som skifte til offentlig tilstand, uploads, filændringer og kontolåsning uden at genstarte serveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre mStream
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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