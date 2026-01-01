Installer Erugo med ét klik.
Selvhostet fildelingsplatform med brugervenlige delingslinks, adgangskodebeskyttelse, udløbskontrol og tilpasset branding.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Erugo
Erugo er en selvhostet fildelingsplatform bygget på Laravel og Vue.js, der lader dig sende og modtage filer sikkert uden at være afhængig af cloud-lagringstjenester. Delinger bruger brugervenlige URL'er i stedet for tilfældige tokens, og hver overførsel kan beskyttes med en adgangskode, begrænset til en downloadgrænse eller indstilles til automatisk at udløbe efter en dato eller tidsgrænse.
I modsætning til abonnementsbaserede cloud-tjenester lagrer Erugo alle filer på din egen VPS uden lagerbegrænsninger pålagt af et prisniveau. En omvendt delingsfunktion lader gæster uploade filer direkte til din server via et engangs-invitationslink, og tilpasselig branding får grænsefladen til at matche din organisation eller dit personlige domæne.
Vigtige funktioner i Erugo
Menneskevenlige delingslinks
Delinger bruger læsbare, mindeværdige URL'er i stedet for tilfældige tokens, hvilket gør links lettere at kommunikere mundtligt eller skriftligt.
Adgangskode- og udløbsstyring
Beskyt enhver deling med en adgangskode, indstil et maksimalt antal downloads, eller planlæg automatisk udløb, så filer ikke forbliver tilgængelige på ubestemt tid.
Tilbagefør delte uploads
Generer et invitationslink kun til upload, så gæster kan uploade filer direkte til din server uden en konto eller adgang til adminpanelet.
E-mailnotifikationer
Modtag advarsler, når en deling downloades, eller når en gæst fuldfører en omvendt delingsupload, uden at manuel kontrol er påkrævet.
Tilpasset branding og temaer
Tilpas logoer, baggrunde og farvetemaer, så fildelingsgrænsefladen matcher din organisation eller dit personlige brand.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Erugo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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