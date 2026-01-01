Erugo er en selvhostet fildelingsplatform bygget på Laravel og Vue.js, der lader dig sende og modtage filer sikkert uden at være afhængig af cloud-lagringstjenester. Delinger bruger brugervenlige URL'er i stedet for tilfældige tokens, og hver overførsel kan beskyttes med en adgangskode, begrænset til en downloadgrænse eller indstilles til automatisk at udløbe efter en dato eller tidsgrænse.

I modsætning til abonnementsbaserede cloud-tjenester lagrer Erugo alle filer på din egen VPS uden lagerbegrænsninger pålagt af et prisniveau. En omvendt delingsfunktion lader gæster uploade filer direkte til din server via et engangs-invitationslink, og tilpasselig branding får grænsefladen til at matche din organisation eller dit personlige domæne.