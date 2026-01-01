Duck DNS er en gratis dynamisk DNS-tjeneste, som millioner af hjemmelabsbrugere og selvhostere stoler på for at opretholde pålidelig adgang til servere og enheder bag private internetforbindelser. De fleste internetudbydere (ISP'er) tildeler skiftende IP-adresser, men Duck DNS løser dette ved kontinuerligt at overvåge din offentlige IP og opdatere dit valgte underdomæne i det øjeblik, det ændres – alt sammen uden omkostninger.

Denne skabelon kører den officielle Duck DNS-klientcontainer i værtsnetværkstilstand, hvilket giver den nøjagtig IP-synlighed. Konfigurationen bevares på tværs af genstarter, så dine underdomæne- og tokenindstillinger aldrig går tabt. Uanset om du har brug for stabil adgang til en hjemmeserver, et Raspberry Pi-projekt eller en selvhostet VPS-applikation, eliminerer Duck DNS behovet for at betale for en statisk IP eller en kommerciel DDNS-tjeneste.