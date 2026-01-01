Implementer DuckDNS med et-klik-installation
Gratis dynamisk DNS-klient, der automatisk holder dit domæne peget mod din nuværende IP-adresse uden en statisk IP.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DuckDNS
Duck DNS er en gratis dynamisk DNS-tjeneste, som millioner af hjemmelabsbrugere og selvhostere stoler på for at opretholde pålidelig adgang til servere og enheder bag private internetforbindelser. De fleste internetudbydere (ISP'er) tildeler skiftende IP-adresser, men Duck DNS løser dette ved kontinuerligt at overvåge din offentlige IP og opdatere dit valgte underdomæne i det øjeblik, det ændres – alt sammen uden omkostninger.
Denne skabelon kører den officielle Duck DNS-klientcontainer i værtsnetværkstilstand, hvilket giver den nøjagtig IP-synlighed. Konfigurationen bevares på tværs af genstarter, så dine underdomæne- og tokenindstillinger aldrig går tabt. Uanset om du har brug for stabil adgang til en hjemmeserver, et Raspberry Pi-projekt eller en selvhostet VPS-applikation, eliminerer Duck DNS behovet for at betale for en statisk IP eller en kommerciel DDNS-tjeneste.
Vigtige funktioner i DuckDNS
Automatiske IP-opdateringer
Registrerer, når din offentlige IP-adresse ændres, og opdaterer dit Duck DNS-underdomæne øjeblikkeligt, hvilket holder adgangen uafbrudt.
IPv4- og IPv6-support
Fungerer med begge adressefamilier, så dit subdomæne forbliver opdateret uanset din internetudbyders IP-versionstildeling.
Flere subdomæner
Administrerer flere Duck DNS-underdomæner i en enkelt container ved at angive en kommasepareret liste af underdomænenavne.
Altid aktiv VPS-drift
At køre på en VPS garanterer, at opdateringer udføres til tiden 24/7, selv når hjemmenetværksudstyr genstarter eller mister strømmen.
Vedvarende konfiguration
Gemmer dine token- og underdomæneindstillinger i en dedikeret volumen, så klienten genoptager korrekt efter containeren genstartes.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DuckDNS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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