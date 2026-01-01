Op til 70% rabat på DuckDNS

Implementer DuckDNS med et-klik-installation

Gratis dynamisk DNS-klient, der automatisk holder dit domæne peget mod din nuværende IP-adresse uden en statisk IP.

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40,99kr./md.
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Implementer DuckDNS med et-klik-installation

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4 GB RAM
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Mest populære
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KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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268,99kr.
81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med DuckDNS

Duck DNS er en gratis dynamisk DNS-tjeneste, som millioner af hjemmelabsbrugere og selvhostere stoler på for at opretholde pålidelig adgang til servere og enheder bag private internetforbindelser. De fleste internetudbydere (ISP'er) tildeler skiftende IP-adresser, men Duck DNS løser dette ved kontinuerligt at overvåge din offentlige IP og opdatere dit valgte underdomæne i det øjeblik, det ændres – alt sammen uden omkostninger.

Denne skabelon kører den officielle Duck DNS-klientcontainer i værtsnetværkstilstand, hvilket giver den nøjagtig IP-synlighed. Konfigurationen bevares på tværs af genstarter, så dine underdomæne- og tokenindstillinger aldrig går tabt. Uanset om du har brug for stabil adgang til en hjemmeserver, et Raspberry Pi-projekt eller en selvhostet VPS-applikation, eliminerer Duck DNS behovet for at betale for en statisk IP eller en kommerciel DDNS-tjeneste.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i DuckDNS

Automatiske IP-opdateringer

Registrerer, når din offentlige IP-adresse ændres, og opdaterer dit Duck DNS-underdomæne øjeblikkeligt, hvilket holder adgangen uafbrudt.

IPv4- og IPv6-support

Fungerer med begge adressefamilier, så dit subdomæne forbliver opdateret uanset din internetudbyders IP-versionstildeling.

Flere subdomæner

Administrerer flere Duck DNS-underdomæner i en enkelt container ved at angive en kommasepareret liste af underdomænenavne.

Altid aktiv VPS-drift

At køre på en VPS garanterer, at opdateringer udføres til tiden 24/7, selv når hjemmenetværksudstyr genstarter eller mister strømmen.

Vedvarende konfiguration

Gemmer dine token- og underdomæneindstillinger i en dedikeret volumen, så klienten genoptager korrekt efter containeren genstartes.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre DuckDNS

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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