Drupal er et modent, virksomhedsklasse indholdsstyringssystem, som regeringer, universiteter, medievirksomheder og Fortune 500-organisationer verden over stoler på. Dets modulære arkitektur og omfattende økosystem med over 50.000 bidragende moduler gør det muligt for teams at bygge alt fra et simpelt redaktionelt site til en kompleks digital platform med flere sites uden at røre en linje brugerdefineret kode.

Drupals headless CMS-funktioner, robuste API-lag og granulære tilladelsessystem gør det til en stærk løsning for organisationer, der skal administrere indhold på tværs af flere kanaler – web, mobil og videre – samtidig med at de opretholder strenge redaktionelle arbejdsgange og overholdelseskrav. Denne implementering parrer Drupal med en PostgreSQL-backend for produktionsklar pålidelighed og ydeevne.