Installer Drupal med enkeltklikinstallation.
Virksomhedsklasse open source CMS, der driver millioner af hjemmesider verden over, fra personlige blogs til storstilede regeringsportaler.
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Hvad du kan bygge med Drupal
Drupal er et modent, virksomhedsklasse indholdsstyringssystem, som regeringer, universiteter, medievirksomheder og Fortune 500-organisationer verden over stoler på. Dets modulære arkitektur og omfattende økosystem med over 50.000 bidragende moduler gør det muligt for teams at bygge alt fra et simpelt redaktionelt site til en kompleks digital platform med flere sites uden at røre en linje brugerdefineret kode.
Drupals headless CMS-funktioner, robuste API-lag og granulære tilladelsessystem gør det til en stærk løsning for organisationer, der skal administrere indhold på tværs af flere kanaler – web, mobil og videre – samtidig med at de opretholder strenge redaktionelle arbejdsgange og overholdelseskrav. Denne implementering parrer Drupal med en PostgreSQL-backend for produktionsklar pålidelighed og ydeevne.
Vigtige funktioner i Drupal
Fleksibel indholdsmodellering
Definer brugerdefinerede indholdstyper og felter for at matche din redaktionelle arbejdsgang præcist, uden at være begrænset af en fast datastruktur.
Headless CMS og REST API
Tilgængeliggør indhold via en RESTful eller JSON:API grænseflade, så front-end teams kan bygge tilpassede oplevelser i ethvert framework.
Granulære roller og tilladelser
Styr præcis hvad hver brugerrolle kan oprette, redigere, udgive eller slette på tværs af hele sidehierarkiet.
Flersproget support
Indbygget oversættelse og sprogstyring giver dig mulighed for at udgive indhold på snesevis af sprog fra en enkelt installation.
Omfattende moduløkosystem
Over 50.000 bidragsmoduler udvider Drupal med e-handel, SEO, mediehåndtering og tredjepartstjenesteintegrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Drupal
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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