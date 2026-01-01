WriteFreely er en ren, minimalistisk udgivelsesplatform designet omkring skriveprocessen. Indlæg skrives i almindelig Markdown, redigeringsprogrammet holder sig ude af vejen, og den offentlige læseoplevelse fjerner kommentarer, annoncer og trackere — og efterlader kun ordene. Indbygget ActivityPub-understøttelse lader følgere i Fediverse abonnere på din blog direkte fra Mastodon og andre fødererede tjenester.

Selv-hosting af WriteFreely på din VPS holder din skrivning under dit eget domæne, fri fra algoritmiske feeds og platformnedlukninger. Den letvægts Go-binær bruger minimale ressourcer, gemmer alt i en enkelt SQLite-database og giver dig fuld kontrol over eksport, temaer og føderationsindstillinger.