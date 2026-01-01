Installer WriteFreely med enkeltklikinstallation.
Minimalistisk open source-blogplatform bygget op omkring Markdown, distraktionsfri skrivning og ActivityPub-føderation.
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Hvad du kan bygge med WriteFreely
WriteFreely er en ren, minimalistisk udgivelsesplatform designet omkring skriveprocessen. Indlæg skrives i almindelig Markdown, redigeringsprogrammet holder sig ude af vejen, og den offentlige læseoplevelse fjerner kommentarer, annoncer og trackere — og efterlader kun ordene. Indbygget ActivityPub-understøttelse lader følgere i Fediverse abonnere på din blog direkte fra Mastodon og andre fødererede tjenester.
Selv-hosting af WriteFreely på din VPS holder din skrivning under dit eget domæne, fri fra algoritmiske feeds og platformnedlukninger. Den letvægts Go-binær bruger minimale ressourcer, gemmer alt i en enkelt SQLite-database og giver dig fuld kontrol over eksport, temaer og føderationsindstillinger.
Vigtige funktioner i WriteFreely
Markdownførsteditor
Skriv i almindelig Markdown med en distraktionsfri editor, der automatisk gemmer udkast og holder sig ude af vejen, mens du fokuserer på ordene.
ActivityPub-føderation
Følgere på Mastodon og andre Fediverse-tjenester kan abonnere direkte på din blog og nå læsere uden algoritmiske feeds i vejen.
Ren læseoplevelse
Offentlige indlæg vises med et typografisk, reklamefrit layout og ingen sporing – læserne ser din tekst, som du skrev den.
Brugerdefinerede temaer og CSS
Vælg mellem indbyggede temaer eller indsæt brugerdefineret CSS for at brande din blog uden at røre ved skabeloner eller genopbygge binærfilen.
Kladder og planlægning
Gem private kladder ubegrænset, og planlæg eller udgiv indlæg, når du er klar – ingen tredjeparts CMS-plugins påkrævet.
Let og bærbar
Enkelt Go-binærfil understøttet af SQLite betyder, at hele din blog kan være på et lille volumen og migreres mellem værter med én filkopi.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WriteFreely
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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