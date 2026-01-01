Jellystat er en open source-statistikapplikation bygget specifikt til Jellyfin-medieserveren, inspireret af Tautullis analysestil til Plex. Den opretter forbindelse til din Jellyfin-servers API og indsamler løbende afspilningsdata, brugeraktivitet og biblioteksinformation, og præsenterer alt gennem interaktive diagrammer og detaljerede dashboards pr. bruger.

Selv-hosting af Jellystat på en VPS holder din visningshistorik og serveranalyse fuldstændig under din kontrol, fri for tredjeparts-sporingsservices. En medfølgende PostgreSQL-database bevarer historiske afspilningsdata på tværs af containeropdateringer, og det indbyggede sikkerhedskopisystem gemmer dine statistikker og konfiguration, så analyser overlever opgraderinger og migreringer uden manuelle eksporter.