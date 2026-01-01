Op til 70% rabat på Jellystat

Implementer Jellystat med enkeltklikinstallation.

Open source-statistikker og indsigtsdashboard til Jellyfin medieserver med detaljeret afspilningssporing og brugeranalyser.

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Implementer Jellystat med enkeltklikinstallation.

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KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
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KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
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268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Jellystat

Jellystat er en open source-statistikapplikation bygget specifikt til Jellyfin-medieserveren, inspireret af Tautullis analysestil til Plex. Den opretter forbindelse til din Jellyfin-servers API og indsamler løbende afspilningsdata, brugeraktivitet og biblioteksinformation, og præsenterer alt gennem interaktive diagrammer og detaljerede dashboards pr. bruger.

Selv-hosting af Jellystat på en VPS holder din visningshistorik og serveranalyse fuldstændig under din kontrol, fri for tredjeparts-sporingsservices. En medfølgende PostgreSQL-database bevarer historiske afspilningsdata på tværs af containeropdateringer, og det indbyggede sikkerhedskopisystem gemmer dine statistikker og konfiguration, så analyser overlever opgraderinger og migreringer uden manuelle eksporter.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Jellystat

Afspilningssporing

Hver Jellyfin-stream registreres med bruger, element, enhed og visningsvarighed, så du har en komplet historik over medieserveraktivitet.

Brugeraktivitetsindsigt

Brugerbaserede dashboards viser seertid, favoritindhold og visningsmønstre på tværs af husstanden for et gennemsigtigt overblik over medieforbruget.

Biblioteksstatistik

Detaljerede opdelinger af film, serier og andet indhold efter genre, codec og opløsning afslører strukturen af dit mediebibliotek.

Indbyggede sikkerhedskopier

Et-klik backup og gendannelse for Jellystat-databasen holder dine historiske statistikker sikre på tværs af opgraderinger, migreringer og værtsændringer.

Sikker autentifikation

JWT-baseret login beskytter analyse-dashboardet mod offentlig adgang uden at være afhængig af Jellyfin-brugerkonti til login.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jellystat

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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