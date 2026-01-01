Implementer Jellystat med enkeltklikinstallation.
Open source-statistikker og indsigtsdashboard til Jellyfin medieserver med detaljeret afspilningssporing og brugeranalyser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jellystat
Jellystat er en open source-statistikapplikation bygget specifikt til Jellyfin-medieserveren, inspireret af Tautullis analysestil til Plex. Den opretter forbindelse til din Jellyfin-servers API og indsamler løbende afspilningsdata, brugeraktivitet og biblioteksinformation, og præsenterer alt gennem interaktive diagrammer og detaljerede dashboards pr. bruger.
Selv-hosting af Jellystat på en VPS holder din visningshistorik og serveranalyse fuldstændig under din kontrol, fri for tredjeparts-sporingsservices. En medfølgende PostgreSQL-database bevarer historiske afspilningsdata på tværs af containeropdateringer, og det indbyggede sikkerhedskopisystem gemmer dine statistikker og konfiguration, så analyser overlever opgraderinger og migreringer uden manuelle eksporter.
Vigtige funktioner i Jellystat
Afspilningssporing
Hver Jellyfin-stream registreres med bruger, element, enhed og visningsvarighed, så du har en komplet historik over medieserveraktivitet.
Brugeraktivitetsindsigt
Brugerbaserede dashboards viser seertid, favoritindhold og visningsmønstre på tværs af husstanden for et gennemsigtigt overblik over medieforbruget.
Biblioteksstatistik
Detaljerede opdelinger af film, serier og andet indhold efter genre, codec og opløsning afslører strukturen af dit mediebibliotek.
Indbyggede sikkerhedskopier
Et-klik backup og gendannelse for Jellystat-databasen holder dine historiske statistikker sikre på tværs af opgraderinger, migreringer og værtsændringer.
Sikker autentifikation
JWT-baseret login beskytter analyse-dashboardet mod offentlig adgang uden at være afhængig af Jellyfin-brugerkonti til login.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jellystat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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