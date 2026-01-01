Installer CiviCRM med 1-klik-installation.
Open source relation management bygget til nonprofit-organisationer, interesseorganisationer og medlemsdrevne organisationer.
Vælg en VPS-pakke til CiviCRM
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CiviCRM
CiviCRM er et specialbygget open source CRM til nonprofitorganisationer, NGO'er, foreninger og borgerorganisationer. I modsætning til salgsfokuserede kommercielle CRM-systemer er hvert modul – kontakter, bidrag, medlemskaber, begivenheder, udsendelser og sagsbehandling – designet omkring arbejdsgangene for fundraisingmedarbejdere, arrangører og programpersonale, der administrerer interessenter frem for potentielle kunder.
Selv-hosting af CiviCRM på din egen VPS holder donorregistre, bidragshistorik og medlemsdata under din fulde kontrol uden pris pr. kontakt, ingen tredjeparts databehandlere og fuldt ejerskab af hver rapport og segmentering, du opbygger.
Vigtige funktioner i CiviCRM
Kontaktstyring
Spor ubegrænsede kontakter, husstande og organisationer med relationer, tags og brugerdefinerede felter skræddersyet til nonprofit-arbejdsgange.
Bidrag og indsamling
Accepter onlinedonationer, administrer tilsagn, afvikl tilbagevendende gaveprogrammer, og afstem bidrag med indbygget finansiel rapportering.
Medlemskabsadministration
Automatiser medlemskabsregistreringer, fornyelser og differentierede fordele med konfigurerbare medlemstyper og påmindelser om livscyklus.
Begivenheder og registrering
Opret arrangementssider, sælg billetter, administrer deltagere, og spor deltagerhistorik sammen med resten af hver kontaktpost.
E-mail og masseudsendelse
Segmenter målgrupper, send målrettede e-mailkampagner, og mål åbninger, klik og afvisninger uden at betale udsendelsesgebyrer pr. kontakt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CiviCRM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.