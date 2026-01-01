CiviCRM er et specialbygget open source CRM til nonprofitorganisationer, NGO'er, foreninger og borgerorganisationer. I modsætning til salgsfokuserede kommercielle CRM-systemer er hvert modul – kontakter, bidrag, medlemskaber, begivenheder, udsendelser og sagsbehandling – designet omkring arbejdsgangene for fundraisingmedarbejdere, arrangører og programpersonale, der administrerer interessenter frem for potentielle kunder.

Selv-hosting af CiviCRM på din egen VPS holder donorregistre, bidragshistorik og medlemsdata under din fulde kontrol uden pris pr. kontakt, ingen tredjeparts databehandlere og fuldt ejerskab af hver rapport og segmentering, du opbygger.